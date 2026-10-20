Краснодарцев приглашают принять участие в учебном поиске «ЛизаАлерт»
В Краснодаре 24 октября пройдет учебное мероприятие поискового отряда
Краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» анонсировал на 24 октября учебный поиск в Краснодаре. Принять участие и попробовать себя в роли поисковика сможет любой желающий, достигший 18 лет.
«ЛизаАлерт» — добровольческий поисково-спасательный отряд, который занимается поиском пропавших людей в России. Он был создан в 2010 году. Сейчас отряды есть в 64 регионах страны.
Медлить — значит хоронить:
Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке, указав контактные данные. С собойорганизаторы просят взять воду и перекус, а также надеть удобную одежду.
Поиск пройдет 24 октября в 11:00 на улице Шаляпина, 33/1, лит. А. Уточнить подробности можно по телефону 8 (918) 213-98-09.
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