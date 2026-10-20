Краснодарцев приглашают принять участие в учебном поиске «ЛизаАлерт»

Краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» анонсировал на 24 октября учебный поиск в Краснодаре. Принять участие и попробовать себя в роли поисковика сможет любой желающий, достигший 18 лет.

«ЛизаАлерт» — добровольческий поисково-спасательный отряд, который занимается поиском пропавших людей в России. Он был создан в 2010 году. Сейчас отряды есть в 64 регионах страны.