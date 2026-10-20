Краснодарцев приглашают принять участие в учебном поиске «ЛизаАлерт»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала поискового отряда «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае
    © Скриншот фото из телеграм-канала поискового отряда «ЛизаАлерт» в Краснодарском крае

В Краснодаре 24 октября пройдет учебное мероприятие поискового отряда

Краевой поисковый отряд «ЛизаАлерт» анонсировал на 24 октября учебный поиск в Краснодаре. Принять участие и попробовать себя в роли поисковика сможет любой желающий, достигший 18 лет. 

«ЛизаАлерт» — добровольческий поисково-спасательный отряд, который занимается поиском пропавших людей в России. Он был создан в 2010 году. Сейчас отряды есть в 64 регионах страны. 

Медлить — значит хоронить:

Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке, указав контактные данные. С собойорганизаторы просят взять воду и перекус, а также надеть удобную одежду. 

Поиск пройдет 24 октября в 11:00 на улице Шаляпина, 33/1, лит. А. Уточнить подробности можно по телефону 8 (918) 213-98-09

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Краснодарцев приглашают принять участие в учебном поиске «ЛизаАлерт»
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