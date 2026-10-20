Штраф до 50 тыс. рублей. В Краснодарском крае планируют наказывать за склонение к аборту

Кондратьев внес в ЗСК законопроект о штрафах за склонение к прерыванию беременности

Отдельным пунктом закреплено: склонение женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Кубани не допускается. В региональном законе «Об административных правонарушениях» появится статья 3.17.

Законопроект должен сформировать у женщин «положительные репродуктивные установки» и сократить число прерываний беременности. Для этого врачам больниц и клиник предстоит объяснять пациенткам, какие осложнения возможны после аборта. Также медикам следует рассказывать о существующих мерах поддержки, показывать беременным изображение плода и его сердцебиение во время УЗИ.

На сайте Заксобрания Краснодарского края появился проект, касающийся охраны матери и ребенка и предусматривающий меры борьбы с абортами. Документ внес губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Под склонением понимаются выдвижение требований, уговоры, предложения, подкуп, обман, введение в заблуждение, отрицание ценности семьи, материнства и брака. При этом случаи, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям, склонением считаться не будут.

За нарушение закона предлагается установить штраф. Для граждан он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей.

Отдельно оговаривается: даже если женщина в итоге не сделала аборт, гражданина или юрлицо, склонявшее ее к прерыванию беременности, все равно оштрафуют.

Сейчас законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. Затем его вынесут на рассмотрение на одной из сессий ЗСК.

Впервые в России штрафы за склонение к аборту ввели в Мордовии в августе 2023 года. После этого практика стала массовой. Аналогичные нормы уже действуют в Пензенской, Вологодской, Смоленской, Курганской, Орловской областях, в Коми и Санкт-Петербурге. Штраф для граждан там доходит до 10 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в России суд впервые оштрафовал за склонение к аборту. Житель Саранска предложил партнерке оплатить прерывание беременности.