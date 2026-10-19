Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды
Шторм выбросил строительную баржу на берег у санатория «Кавказ» в Геленджике
19 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что после разгула стихии на мелководье оказалась строительная баржа. Плавсредство выбросило на берег в районе пляжа санатория «Кавказ».
По информации администрации, эта баржа ранее использовалась при возведении одного из отелей в зоне будущего курорта «Геленджик Марина». На судне установлен кран. Очевидцы рассказали, что перед штормом понтон был закреплен ненадежно.
Сейчас спасатели откачивают воду из трюма баржи. Затем плавсредство планируют отбуксировать к причалу. В мэрии заверили, что угрозы загрязнения морской акватории нет.
В выходные на Черноморское побережье обрушился сильный шторм. Высота волн достигала нескольких метров.
Также 19 октября под Анапой возле пляжа на мели заметили судно «Углич».
Как писали Юга.ру, 16 октября залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком.