Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды

Шторм выбросил строительную баржу на берег у санатория «Кавказ» в Геленджике

По информации администрации, эта баржа ранее использовалась при возведении одного из отелей в зоне будущего курорта «Геленджик Марина». На судне установлен кран. Очевидцы рассказали, что перед штормом понтон был закреплен ненадежно.

19 октября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил , что после разгула стихии на мелководье оказалась строительная баржа. Плавсредство выбросило на берег в районе пляжа санатория «Кавказ».

Сейчас спасатели откачивают воду из трюма баржи. Затем плавсредство планируют отбуксировать к причалу. В мэрии заверили, что угрозы загрязнения морской акватории нет.

В выходные на Черноморское побережье обрушился сильный шторм. Высота волн достигала нескольких метров.

Также 19 октября под Анапой возле пляжа на мели заметили судно «Углич».