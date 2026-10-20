Запах гари у вокзала Новороссийска не уходит два месяца после атаки БПЛА

Жители Новороссийска уже два месяца чувствуют неприятный запах в районе ж/д вокзала. Власти объяснили его источник

19 октября газета «Новороссийский рабочий» сообщила, что жители Восточного района Новороссийска жалуются на неприятный запах в районе ж/д вокзала и хлебокомбината.

«Что делается, чтобы жители Восточного района не угорали от запаха, который стоит уже больше двух месяцев? Головная боль и до рвоты кашель. И вообще, объясните, что это, чем вызвано?» — написала одна из пользовательниц в чате МЦУ города.

Другая жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, что запах в районе вокзала стоит давно — с августа. При этом в другой части города его нет.

Редактор Юга.ру, которая была проездом в Новороссийске 3 сентября, рассказала, что тогда почувствовала сильный запах жженого пластика, а на элеваторе хлебокомбината были видны дыры после ударов беспилотников.