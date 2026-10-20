Запах гари у вокзала Новороссийска не уходит два месяца после атаки БПЛА
Жители Новороссийска уже два месяца чувствуют неприятный запах в районе ж/д вокзала. Власти объяснили его источник
19 октября газета «Новороссийский рабочий» сообщила, что жители Восточного района Новороссийска жалуются на неприятный запах в районе ж/д вокзала и хлебокомбината.
«Что делается, чтобы жители Восточного района не угорали от запаха, который стоит уже больше двух месяцев? Головная боль и до рвоты кашель. И вообще, объясните, что это, чем вызвано?» — написала одна из пользовательниц в чате МЦУ города.
Другая жительница Новороссийска рассказала Юга.ру, что запах в районе вокзала стоит давно — с августа. При этом в другой части города его нет.
Редактор Юга.ру, которая была проездом в Новороссийске 3 сентября, рассказала, что тогда почувствовала сильный запах жженого пластика, а на элеваторе хлебокомбината были видны дыры после ударов беспилотников.
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Замглавы администрации Восточного района Пайцар Арутюнян ответила, что причина запаха — утилизация поврежденного в ходе атаки БПЛА сырья комбината хлебопродуктов (НКХП). Чиновница подчеркнула, что объем сырья очень большой и неизвестно, когда закончат работы.
Напомним, 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. Тогда же был поврежден комбинат.
Как писали Юга.ру, 14 октября после пожара на заводе жителям Ростовской области посоветовали сидеть дома и чаще мыться.