Компания Галицкого начала украшать Краснодар к Новому году

Краснодарский край

Распечатать

  • Новогодняя иллюминация на Александровском бульваре в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Новогодняя иллюминация на Александровском бульваре в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Компания Галицкого украсит улицу Красную к 20 декабря

20 октября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил, что на улице Красной началась подготовка к установке новогодней иллюминации. На Александровском бульваре заметили рабочих и спецтранспорт.

Украшать город в третий раз будет компания мецената Сергея Галицкого. По информации департамента городского хозяйства, работы планируют завершить к 20 декабря. Во время монтажных работ будут поэтапно перекрывать улицы.

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней:

Световые конструкции установят на Александровском бульваре — по Красной от Буденного до Гаврилова. В мэрии не уточнили, чем именно украсят город. Не исключено, что местные жители и гости краевой столицы снова увидят знакомые инсталляции: арки самых разных форм — со стрекозами и в стиле хай-тек, огромные снежинки, ели из больших шаров и многое другое.

В 2024 году улицу начали украшать 29 октября, в 2025-м — 21 октября. Работы продолжались весь ноябрь, а тысячи ярких огней запускали 1 декабря.

Улица Красная, украшенная к Новому году, сразу стала зимней достопримечательностью Краснодара — ежедневно по ней прогуливались тысячи горожан и гостей. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.

В январе 2025 года власти заявили, что ущерб от массовых гуляний на улице Красной составил 6 млн рублей — люди вытоптали газон.

Как писали Юга.ру, в октябре в парке «Краснодар» открыли каскадный фонтан из десяти ступеней.

Благоустройство Город Краснодар Новый год Праздники Сергей Галицкий

Новости

«Россети» предупредили о новой схеме мошенничества под видом перерасчета за электричество
Компания Галицкого начала украшать Краснодар к Новому году
В Краснодаре может закрыться единственное котокафе — питомцам ищут новые дома
От золотых монет до паев на миллиард: Генпрокуратура требует изъять активы экс-мэра Ростова 
В галерее «Светло» показывают научпоп-шоу о космосе и выставку о Краснодаре
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?

Лента новостей

Кондратьев уходит?
Вчера, 15:22
Кондратьев уходит?
Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?
Сегодня, 10:14
На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром включили разноцветные лучи. Зачем они нужны?
Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды
Вчера, 14:39
Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды

Реклама на сайте