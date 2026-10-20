Компания Галицкого начала украшать Краснодар к Новому году

Украшать город в третий раз будет компания мецената Сергея Галицкого. По информации департамента городского хозяйства, работы планируют завершить к 20 декабря. Во время монтажных работ будут поэтапно перекрывать улицы.

20 октября паблик «Краснодар | Телетайп» сообщил , что на улице Красной началась подготовка к установке новогодней иллюминации. На Александровском бульваре заметили рабочих и спецтранспорт.

Световые конструкции установят на Александровском бульваре — по Красной от Буденного до Гаврилова. В мэрии не уточнили, чем именно украсят город. Не исключено, что местные жители и гости краевой столицы снова увидят знакомые инсталляции: арки самых разных форм — со стрекозами и в стиле хай-тек, огромные снежинки, ели из больших шаров и многое другое.

В 2024 году улицу начали украшать 29 октября, в 2025-м — 21 октября. Работы продолжались весь ноябрь, а тысячи ярких огней запускали 1 декабря.

Улица Красная, украшенная к Новому году, сразу стала зимней достопримечательностью Краснодара — ежедневно по ней прогуливались тысячи горожан и гостей. Власти обещали принять меры, чтобы исключить столпотворение, однако людей все равно было очень много.

В январе 2025 года власти заявили, что ущерб от массовых гуляний на улице Красной составил 6 млн рублей — люди вытоптали газон.