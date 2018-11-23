ФК «Кубань» попросил суд отстранить временного управляющего клуба

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Кубань» подал заявление в суд, в котором попросил отстранить от должности временного управляющего Ивана Конева

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Суд планирует рассмотреть заявление 18 февраля 2019 года, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Краснодарского края.

Напомним, Конева назначили временным управляющим «Кубани» после введения процедуры наблюдения в отношении клуба, которую ввели в мае 2018 года. Ему установили ежемесячное вознаграждение в 30 тыс. рублей за счет денег должника. Управляющий должен принять меры по обеспечению сохранности имущества должника, провести анализ финансового состояния клуба, установить кредиторов и определить размеры их требований. 

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Суд обязал руководителя «Кубани» направить перечень имущества клуба и копии бумаг, отражающих экономическую деятельность за последние три года. Документы нужно было предоставить не позже 15 дней с даты утверждения временного управляющего.

В ноябре ИП Елена Грицкевич подала ходатайство, в котором потребовала запретить футбольному клубу проводить сделки по отчуждению права на торговый знак. Заявитель попросил суд запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности регистрировать в государственном реестре торговый знак ФК «Кубань».

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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд, в котором потребовала признать «Кубань» банкротом. Через месяц гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако арбитраж запрещал проводить процедуру.

В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. В июне было объявлено, что клуб переименуют в «Урожай».

Банкротство Краснодар Суд ФК «Кубань» Футбол

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