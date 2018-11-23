ФК «Кубань» попросил суд отстранить временного управляющего клуба
Футбольный клуб «Кубань» подал заявление в суд, в котором попросил отстранить от должности временного управляющего Ивана Конева
Суд планирует рассмотреть заявление 18 февраля 2019 года, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение Арбитражного суда Краснодарского края.
Напомним, Конева назначили временным управляющим «Кубани» после введения процедуры наблюдения в отношении клуба, которую ввели в мае 2018 года. Ему установили ежемесячное вознаграждение в 30 тыс. рублей за счет денег должника. Управляющий должен принять меры по обеспечению сохранности имущества должника, провести анализ финансового состояния клуба, установить кредиторов и определить размеры их требований.
Суд обязал руководителя «Кубани» направить перечень имущества клуба и копии бумаг, отражающих экономическую деятельность за последние три года. Документы нужно было предоставить не позже 15 дней с даты утверждения временного управляющего.
В ноябре ИП Елена Грицкевич подала ходатайство, в котором потребовала запретить футбольному клубу проводить сделки по отчуждению права на торговый знак. Заявитель попросил суд запретить Федеральной службе по интеллектуальной собственности регистрировать в государственном реестре торговый знак ФК «Кубань».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд, в котором потребовала признать «Кубань» банкротом. Через месяц гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако арбитраж запрещал проводить процедуру.
В апреле 2018 года суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах. В июне было объявлено, что клуб переименуют в «Урожай».
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.