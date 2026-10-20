В Краснодаре 21 октября не будет электричества более чем на 130 улицах

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что вечером 20 октября и в течение дня 21 октября в нескольких районах города пройдет плановое отключение электроэнергии. Без света останутся более 130 улиц.

С 22:00 20 октября до 07:00 21 октября ресурса не будет по адресам:

Агрохимическая, 114;

Дунаевского, 22 (лит. А, Б), 24, 25, 25/1, 26, 27а, 27б;

Есенина, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 86, 108/5, 110 (корп. 1, 2);

Петра Метальникова, 13;

Прокофьева, 4, 16, 27, 29, 31, 33, 35;

Рахманинова, 3, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35;

Российская, 267 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);

Суздальская, 20.

С 8:00 до 17:00 21 октября:

60 лет Победы, 17–58, 49;

Алая, 2–20;

Алтайская, 43–47;

Амурская, 63–88;

Базарный пер., 1–33, 2–10, 5;

Белорусская, 44–48;

Большевистская, 346;

Бородинская, 162/1;

Величковская, 1–28;

Ветеранов, 17–35, 31–55, 51–55, 67–69, 83;

Взлетная, 36–37;

Волжская, 44–60, 64;

Горная, 1–10;

Горячеключевская, 2;

Живило, 12–20;

Заводская, 1–28, 3, 5, 11/2, 11/3;

Кадетская, 1–44;

Кадетский 1 пер., 2–14, 10;

Кадетский 2 пер., 8–13, 19;

Кадетский 3 пер., 5–13;

Кадетский 4 пер., 3–17;

Камская, 41–60;

Комсомольская, 36, 42;

Кореновская, 1–7, 10/2, 15/1;

Кореновский 2 пр., 2–10;

Кореновский 4 пр., 1–14;

Кореновский 6 пр., 1–11;

Кореновский 7 пр., 2;

Коцуры Степана, 9–50, 31/2, 38;

Кубанонабережная, 1–9;

Кубанонабережный 1 пр., 2–10;

Кубанонабережный 2 пр., 1–8;

Кубанская, 82–127;

Лиговская, 2;

Лиговский 1 пр., 1;

Мищенко Генерала, 1–70;

Пашковский Перекат, 1, 4, 6/1, 10;

Пожарского Дмитрия, 1–52;

Покрышкина, 2/3;

Пригородная, 114–142, 291/6, 293–321;

Прохладная, 1–86;

Пушкина, 2–24;

Рашпилевская, 17, 21, 23;

Российская, 361, 722–752;

Ростовское шоссе, 20/1, 40, 42, 42/1, 42/5;

Светлая, 4–67;

Селезнева, 110;

Степная, 2–24;

Сусанина, 1–62;

Сусанина 1 пр., 1–11, 2–10;

Сусанина 2 пр., 2–4;

Фадеева, 74–151, 118/1;

Хабаровская, 40–73;

Шапиро, 21–25.

С 9:00 до 12:00:

Чекистов пр., 25, 25/1.

С 9:00 до 17:00: