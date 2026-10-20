В Краснодаре 21 октября не будет электричества более чем на 130 улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем адреса

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что вечером 20 октября и в течение дня 21 октября в нескольких районах города пройдет плановое отключение электроэнергии. Без света останутся более 130 улиц. 

С 22:00 20 октября до 07:00 21 октября ресурса не будет по адресам:

  • Агрохимическая, 114;
  • Дунаевского, 22 (лит. А, Б), 24, 25, 25/1, 26, 27а, 27б;
  • Есенина, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 86, 108/5, 110 (корп. 1, 2);
  • Петра Метальникова, 13;
  • Прокофьева, 4, 16, 27, 29, 31, 33, 35;
  • Рахманинова, 3, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35;
  • Российская, 267 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
  • Суздальская, 20.

С 8:00 до 17:00 21 октября:

  • 60 лет Победы, 17–58, 49;
  • Алая, 2–20;
  • Алтайская, 43–47;
  • Амурская, 63–88;
  • Базарный пер., 1–33, 2–10, 5;
  • Белорусская, 44–48;
  • Большевистская, 346;
  • Бородинская, 162/1;
  • Величковская, 1–28;
  • Ветеранов, 17–35, 31–55, 51–55, 67–69, 83;
  • Взлетная, 36–37;
  • Волжская, 44–60, 64;
  • Горная, 1–10;
  • Горячеключевская, 2;
  • Живило, 12–20;
  • Заводская, 1–28, 3, 5, 11/2, 11/3;
  • Кадетская, 1–44;
  • Кадетский 1 пер., 2–14, 10;
  • Кадетский 2 пер., 8–13, 19;
  • Кадетский 3 пер., 5–13;
  • Кадетский 4 пер., 3–17;
  • Камская, 41–60;
  • Комсомольская, 36, 42;
  • Кореновская, 1–7, 10/2, 15/1;
  • Кореновский 2 пр., 2–10;
  • Кореновский 4 пр., 1–14;
  • Кореновский 6 пр., 1–11;
  • Кореновский 7 пр., 2;
  • Коцуры Степана, 9–50, 31/2, 38;
  • Кубанонабережная, 1–9;
  • Кубанонабережный 1 пр., 2–10;
  • Кубанонабережный 2 пр., 1–8;
  • Кубанская, 82–127;
  • Лиговская, 2;
  • Лиговский 1 пр., 1;
  • Мищенко Генерала, 1–70;
  • Пашковский Перекат, 1, 4, 6/1, 10;
  • Пожарского Дмитрия, 1–52;
  • Покрышкина, 2/3;
  • Пригородная, 114–142, 291/6, 293–321;
  • Прохладная, 1–86;
  • Пушкина, 2–24;
  • Рашпилевская, 17, 21, 23;
  • Российская, 361, 722–752;
  • Ростовское шоссе, 20/1, 40, 42, 42/1, 42/5;
  • Светлая, 4–67;
  • Селезнева, 110;
  • Степная, 2–24;
  • Сусанина, 1–62;
  • Сусанина 1 пр., 1–11, 2–10;
  • Сусанина 2 пр., 2–4;
  • Фадеева, 74–151, 118/1;
  • Хабаровская, 40–73;
  • Шапиро, 21–25.

С 9:00 до 12:00:

  • Чекистов пр., 25, 25/1.

С 9:00 до 17:00:

  • 1 Мая, 16–38, 17–35;
  • 40 лет Победы, 5, 5/1, 9, 11;
  • Айвазовского, 44–73;
  • Артельный 2 пр., 1–12;
  • Артельный 3 пр., 3–14;
  • Артельный 4 пр., 1–13, 2–12;
  • Артельный 5 пр., 1–11, 4–10;
  • Багратионовская, 16–40;
  • Барятинская, 4–30, 7–27;
  • Венская, 14–20;
  • Вишневый 1 пр., 2–28;
  • Вишневый 2 пр., 9–36;
  • Воронежская, 38–50, 40/5;
  • Воронежский 1 пр., 1, 10;
  • Гагарина, 104, 110, 132;
  • Гандбольная, 5–27;
  • Глубинный пер., 4–28;
  • Гончарная, 2–32;
  • Дворцовая, 8–26;
  • Декабристов, 35–53, 36–48;
  • Димитрова, 3–95, 28–64, 69/1, 75, 87, 110, 116;
  • Достоевского, 23–51, 59–63, 85;
  • Жлобы, 38–90, 61–109, 88;
  • Заполярная, 53–145;
  • Ключевая, 84;
  • Колхозная, 86;
  • Красных Зорь 1 пр., 30–36, 31–35;
  • Красных Зорь 2 пр., 7–9, 16–32;
  • Красных Партизан, 115–155;
  • Кругликовский туп., 5;
  • Лиговская, 2, 15–24;
  • Лиговский 1 пр., 1–14;
  • Лиговский 2 пр., 1–7;
  • Московская, 60;
  • Некрасова, 6–33, 64;
  • Некрасова 1 пр., 1–23, 2–22;
  • Некрасова 3 пр., 1–21, 4–34;
  • Новороссийская, 32–62, 80, 135;
  • Ореховая, 145;
  • Первомайская, 1–39, 4–34;
  • Первомайский 1 пр., 1–7, 2–6;
  • Первомайский 2 пр., 17–24;
  • Питерская, 16, 20–24;
  • Разина, 1–49, 2–46;
  • Степная, 100;
  • Темрюкская, 62–72, 68/3, 111–143;
  • Темрюкский 1 пр., 1–14;
  • Темрюкский 2 пр., 1–14;
  • Темрюкский 3 пр., 1–9;
  • Толбухина, 74–78, 91, 124;
  • Третьяковская, 2–32, 7–11;
  • Чернышевского 1 пр., 2–23;
  • Чистопрудный пр., 1–9;
  • Шевченко, 133, 139, 148–166, 152, 158, 162;
  • Энгельса, 187.

Плюс 10%:

С 13:00 до 17:00:

  • 40 лет Победы, 32–50, 34, 42, 58;
  • Аграрная, 1–18;
  • Вологодская, 21, 38;
  • Геодезическая, 10–12;
  • Жуковского, 26;
  • Клиническая, 46–81;
  • Коллективная, 19–91, 21, 24–90, 43, 45;
  • Краснофлотская, 11–34, 18;
  • Красных Зорь, 2–15, 7, 9/1, 23, 2/1;
  • Лучезарная, 2–26;
  • Мариупольская, 15;
  • Московская, 1–2, 2/2, 6–36, 18, 32;
  • Мурманская, 1–12;
  • Оренбургская, 1–41;
  • Островского, 23–41, 26–40, 43, 54;
  • Первомайская, 69;
  • Приазовская, 1–20;
  • Профсоюзная, 2–12;
  • Российская, 2, 10;
  • Ростовская, 3–39, 14;
  • Хрустальная, 1/1, 1/2, 1–14, 3–13;
  • Яснополянская, 4–18, 4/3.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году. 

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