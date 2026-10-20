В Краснодаре 21 октября не будет электричества более чем на 130 улицах
В Краснодаре пройдут плановые отключения электроэнергии. Публикуем адреса
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что вечером 20 октября и в течение дня 21 октября в нескольких районах города пройдет плановое отключение электроэнергии. Без света останутся более 130 улиц.
С 22:00 20 октября до 07:00 21 октября ресурса не будет по адресам:
- Агрохимическая, 114;
- Дунаевского, 22 (лит. А, Б), 24, 25, 25/1, 26, 27а, 27б;
- Есенина, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 86, 108/5, 110 (корп. 1, 2);
- Петра Метальникова, 13;
- Прокофьева, 4, 16, 27, 29, 31, 33, 35;
- Рахманинова, 3, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35;
- Российская, 267 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
- Суздальская, 20.
С 8:00 до 17:00 21 октября:
- 60 лет Победы, 17–58, 49;
- Алая, 2–20;
- Алтайская, 43–47;
- Амурская, 63–88;
- Базарный пер., 1–33, 2–10, 5;
- Белорусская, 44–48;
- Большевистская, 346;
- Бородинская, 162/1;
- Величковская, 1–28;
- Ветеранов, 17–35, 31–55, 51–55, 67–69, 83;
- Взлетная, 36–37;
- Волжская, 44–60, 64;
- Горная, 1–10;
- Горячеключевская, 2;
- Живило, 12–20;
- Заводская, 1–28, 3, 5, 11/2, 11/3;
- Кадетская, 1–44;
- Кадетский 1 пер., 2–14, 10;
- Кадетский 2 пер., 8–13, 19;
- Кадетский 3 пер., 5–13;
- Кадетский 4 пер., 3–17;
- Камская, 41–60;
- Комсомольская, 36, 42;
- Кореновская, 1–7, 10/2, 15/1;
- Кореновский 2 пр., 2–10;
- Кореновский 4 пр., 1–14;
- Кореновский 6 пр., 1–11;
- Кореновский 7 пр., 2;
- Коцуры Степана, 9–50, 31/2, 38;
- Кубанонабережная, 1–9;
- Кубанонабережный 1 пр., 2–10;
- Кубанонабережный 2 пр., 1–8;
- Кубанская, 82–127;
- Лиговская, 2;
- Лиговский 1 пр., 1;
- Мищенко Генерала, 1–70;
- Пашковский Перекат, 1, 4, 6/1, 10;
- Пожарского Дмитрия, 1–52;
- Покрышкина, 2/3;
- Пригородная, 114–142, 291/6, 293–321;
- Прохладная, 1–86;
- Пушкина, 2–24;
- Рашпилевская, 17, 21, 23;
- Российская, 361, 722–752;
- Ростовское шоссе, 20/1, 40, 42, 42/1, 42/5;
- Светлая, 4–67;
- Селезнева, 110;
- Степная, 2–24;
- Сусанина, 1–62;
- Сусанина 1 пр., 1–11, 2–10;
- Сусанина 2 пр., 2–4;
- Фадеева, 74–151, 118/1;
- Хабаровская, 40–73;
- Шапиро, 21–25.
С 9:00 до 12:00:
- Чекистов пр., 25, 25/1.
С 9:00 до 17:00:
- 1 Мая, 16–38, 17–35;
- 40 лет Победы, 5, 5/1, 9, 11;
- Айвазовского, 44–73;
- Артельный 2 пр., 1–12;
- Артельный 3 пр., 3–14;
- Артельный 4 пр., 1–13, 2–12;
- Артельный 5 пр., 1–11, 4–10;
- Багратионовская, 16–40;
- Барятинская, 4–30, 7–27;
- Венская, 14–20;
- Вишневый 1 пр., 2–28;
- Вишневый 2 пр., 9–36;
- Воронежская, 38–50, 40/5;
- Воронежский 1 пр., 1, 10;
- Гагарина, 104, 110, 132;
- Гандбольная, 5–27;
- Глубинный пер., 4–28;
- Гончарная, 2–32;
- Дворцовая, 8–26;
- Декабристов, 35–53, 36–48;
- Димитрова, 3–95, 28–64, 69/1, 75, 87, 110, 116;
- Достоевского, 23–51, 59–63, 85;
- Жлобы, 38–90, 61–109, 88;
- Заполярная, 53–145;
- Ключевая, 84;
- Колхозная, 86;
- Красных Зорь 1 пр., 30–36, 31–35;
- Красных Зорь 2 пр., 7–9, 16–32;
- Красных Партизан, 115–155;
- Кругликовский туп., 5;
- Лиговская, 2, 15–24;
- Лиговский 1 пр., 1–14;
- Лиговский 2 пр., 1–7;
- Московская, 60;
- Некрасова, 6–33, 64;
- Некрасова 1 пр., 1–23, 2–22;
- Некрасова 3 пр., 1–21, 4–34;
- Новороссийская, 32–62, 80, 135;
- Ореховая, 145;
- Первомайская, 1–39, 4–34;
- Первомайский 1 пр., 1–7, 2–6;
- Первомайский 2 пр., 17–24;
- Питерская, 16, 20–24;
- Разина, 1–49, 2–46;
- Степная, 100;
- Темрюкская, 62–72, 68/3, 111–143;
- Темрюкский 1 пр., 1–14;
- Темрюкский 2 пр., 1–14;
- Темрюкский 3 пр., 1–9;
- Толбухина, 74–78, 91, 124;
- Третьяковская, 2–32, 7–11;
- Чернышевского 1 пр., 2–23;
- Чистопрудный пр., 1–9;
- Шевченко, 133, 139, 148–166, 152, 158, 162;
- Энгельса, 187.
С 13:00 до 17:00:
- 40 лет Победы, 32–50, 34, 42, 58;
- Аграрная, 1–18;
- Вологодская, 21, 38;
- Геодезическая, 10–12;
- Жуковского, 26;
- Клиническая, 46–81;
- Коллективная, 19–91, 21, 24–90, 43, 45;
- Краснофлотская, 11–34, 18;
- Красных Зорь, 2–15, 7, 9/1, 23, 2/1;
- Лучезарная, 2–26;
- Мариупольская, 15;
- Московская, 1–2, 2/2, 6–36, 18, 32;
- Мурманская, 1–12;
- Оренбургская, 1–41;
- Островского, 23–41, 26–40, 43, 54;
- Первомайская, 69;
- Приазовская, 1–20;
- Профсоюзная, 2–12;
- Российская, 2, 10;
- Ростовская, 3–39, 14;
- Хрустальная, 1/1, 1/2, 1–14, 3–13;
- Яснополянская, 4–18, 4/3.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.
Вчера, 15:22Кондратьев уходит?
Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних