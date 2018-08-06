Халатность или «стечение обстоятельств»? Почему в ливневке Сочи утонул ребенок и что в городе нужно менять

3 августа в Лазаревском районе Сочи в ливневой канаве утонул мальчик из Татарстана. По факту его смерти возбудили уголовное дело. Мэрия курорта утверждает, что канава по правилам безопасности не должна быть закрыта решетками. На Кубани за последний месяц это не первый случай, когда дети гибнут в водостоках. Юга.ру разбирались в причинах трагедии.

Несчастный случай Днем в поселке Лазаревское мальчик из Татарстана шел с бабушкой по улице Октябрьской. Они жили там в гостинице, улицу подтопило после дождя. Ребенок упал в ливневую канаву, идущую вдоль дороги. Бабушка пыталась его вытащить, но безуспешно. Мальчика унесло течением, позже его тело в море нашли спасатели. Бабушка попала в больницу. Через два дня отец ребенка вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан, администрация Сочи взяла на себя все расходы. Власти Татарстана также пообещали оказать необходимую поддержку семье. Похороны запланировали на 6 августа в поселке Аксубаево.

В этот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Люди принесли цветы и игрушки к месту, где мальчик провалился в канаву. В середине июля похожий случай произошел в Туапсе. По предварительным данным, 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках, поскользнулся и выронил мальчика. Ребенок упал в водосток и, когда его достали оттуда, уже не подавал признаков жизни. Следственный комитет начал проверку.

Мнение властей Ребенок упал в ливневую канаву, которую в Лазаревском проложили еще в 60-е годы XX века. Администрация Сочи заявила, что открытые траншеи для приема дождевых вод проходят почти по каждой улице поселка. Проектом предусмотрен тротуар для пешеходов только с одной стороны дороги, противоположной от траншеи. «Сооружения принципиально должны быть полностью открыты, проектом не предусмотрены решетки. При залповых тропических ливнях потоки воды могут сорвать решетки. Это может стать угрозой для жизни и здоровья людей», — говорится в ответе властей.

Мэрия подчеркнула, что бабушка мальчика знала о ливневой канаве. Штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток, а специалисты неоднократно подчеркивали, что необходимо соблюдать меры безопасности. Позже пресс-служба мэрии курорта со ссылкой на заместителя главы Сочи Алексея Толмачева сообщила РИА «Новости», что «трагедия произошла по стечению неблагоприятных обстоятельств». Главный инженер МУП Сочи «Водосток» Игорь Таравцов рассказал газете «Кубанские новости», что в день трагедии открытый бетонный ливневой лоток сечением 70 на 70 см был наполнен водой. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневый коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, остальная вода затопила дорогу, но это не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем. Специалисты добавили, что ливневка на улице Октябрьской была в рабочем состоянии, 3 августа работала в штатном режиме. Местные жители на работу канавы не жаловались. Однако по стороне с коллектором были припаркованы машины, что могло затруднить обзор.

Мнение общества В Общественной палате раскритиковали позицию мэрии Сочи по вопросу гибели мальчика. Заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая сказала РИА «Новости», что заявление властей о том, что родственники мальчика знали о существовании открытой канавы, — циничное, они фактически обвинили бабушку в смерти ребенка, хотя должны были оградить канаву предупреждающими знаками. «Простите, но где предупреждающие знаки, ограждение или дежурные от коммунальных служб? Зачем введен курортный сбор, если ответственные структуры не способны обеспечить безопасность туристов? Кто будет отвечать за это чудовищное происшествие?» — сказала Гурцкая. По ее мнению, СК должен был возбудить уголовное дело по статье «Халатность», предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

С критикой сочинских властей выступил также блогер и урбанист Илья Варламов. «Ситуация, когда в Сочи ребенок, идя по улице, может просто провалиться под землю, никого не смущает особо. Вот бабушка идет к себе в отель с ребенком, на улице дождь. И ребенок просто проваливается. Его куда-то уносит», — написал он.

По мнению Варламова, в России человеческая жизнь обычно ничего не стоит, поэтому во время дорожных работ никто не заботится о безопасности пешеходов. «Понимаете, обстоятельства привели к трагедии! Несчастный случай. Ну просто ты можешь идти с ребенком, и он на твоих глазах может умереть. Просто тротуар не предусмотрен на улице около гостиницы. […] Пресловутое русское "авось" существует потому, что никто ни за что не отвечает. Чиновники совершенно спокойно объясняют, что если идет дождь, значит, ты можешь провалиться под землю. Дыра в ад — это нормально. Это специальные гидросооружения для приема дождевых вод! А на место, куда он провалился, сейчас поставили табуреточку», — написал Варламов.

Председатель Территориального общественного управления (ТОС) «Лазаревское» Александр Корнев заверил РИА «Новости», что за те 40 лет, что он занимает эту должность, ни одного трагического инцидента с открытыми ливневками не было. «Где возможно, у нас решетки стоят. Но вы не представляете, насколько сильные у нас бывают ливни. Иногда поток воды снимает асфальт. Решетки просто унесет. Мы постоянно организуем сходы граждан, и на отсутствие решеток на ливневых траншеях на моей памяти еще никто ни разу не жаловался. Все местные знают, что тротуар с одной стороны — по нему и нужно ходить», — сказал он. UPD: Прокуратура в ходе проверки выявила, что участок ливневки, в которую упал ребенок, был перестроен хозяином гостиницы: желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт.