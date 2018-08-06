В Сочи по факту гибели мальчика в ливневке возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, упавшего в ливневую канаву

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователем допрашиваются свидетели происшествия, ведется работа по изучению документации и установлению лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Его пыталась спасти бабушка: она прыгнула в воду и попыталась достать ребенка, но его унесло течением. Позже тело мертвого ребенка нашли в море.

В администрации Сочи заявили, что бабушка с внуком жили в гостинице напротив места трагедии. Женщина знала о том, что на улице есть канава, штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. Закрывать канавы решетками, по мнению мэрии, небезопасно, потому что их может сорвать во время дождей.

Дети Следственный комитет Сочи
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