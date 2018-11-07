На Кубани будут судить хозяина гостевого дома в Сочи, виновного в гибели мальчика в ливневке
Следственные органы Краснодарского края завершили расследование уголовного дела о гибели 7-летнего мальчика, упавшего в ливневую канаву в Сочи
Перед судом предстанет 52-летний владелец гостевого дома в поселке Лазаревском, где мальчик отдыхал с бабушкой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
«По данным следствия, обвиняемый самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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В ведомстве отметили, что мужчина знал о том, что допустил нарушения, так как у него имеется профильное образование.
Мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Уголовное дело направят у суд в ближайшее время.
Как сообщали Юга.ру, 3 августа во время ливня мальчик, направлявшийся к гостевому дому, упал в ливневую канаву. Его безуспешно пыталась спасти бабушка — потоком воды ребенка унесло. Позже спасатели нашли его тело в море.
Позже прокуратура сообщила, что ливневку, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит, но в день трагедии его там не оказалось.
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