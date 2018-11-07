На Кубани будут судить хозяина гостевого дома в Сочи, виновного в гибели мальчика в ливневке

Следственные органы Краснодарского края завершили расследование уголовного дела о гибели 7-летнего мальчика, упавшего в ливневую канаву в Сочи

«По данным следствия, обвиняемый самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Перед судом предстанет 52-летний владелец гостевого дома в поселке Лазаревском, где мальчик отдыхал с бабушкой. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве отметили, что мужчина знал о том, что допустил нарушения, так как у него имеется профильное образование.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Уголовное дело направят у суд в ближайшее время.

Как сообщали Юга.ру, 3 августа во время ливня мальчик, направлявшийся к гостевому дому, упал в ливневую канаву. Его безуспешно пыталась спасти бабушка — потоком воды ребенка унесло. Позже спасатели нашли его тело в море.

Позже прокуратура сообщила, что ливневку, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит, но в день трагедии его там не оказалось.