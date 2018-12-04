После скандала с Цеповязом Генпрокуратура завела уголовное дело на руководство амурской колонии

Краснодарский край, Вся Россия

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Генпрокуратура 4 декабря возбудила уголовное дело в отношении руководства амурской исправительной колонии № 3, где отбывает срок осужденный на 20 лет Вячеслав Цеповяз

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной 4 декабря сообщил, что на руководство колонии завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает «Интерфакс».

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Куренной не стал раскрывать детали расследования, но подчеркнул, что пока у ведомства есть вопросы к следствию. Прокуратура также внесла начальнику УФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.

«После рассмотрения нашего представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно», — сказал представитель надзорного ведомства. 

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Напомним, Вячеслав Цеповяз отбывает наказание по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской. Летом 2011 года его взяли под стражу, а осенью 2013-го приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 

Как писали Юга.ру, 6 ноября в сети появились фотографии Цеповяза, на которых он готовит шашлык, ест икру с крабами и разговаривает по телефону в колонии строгого режима. В УФСИН по Амурской области и Следственном комитете начали проверку, а 8 ноября стало известно, что бандита поместили в штрафной изолятор.

Адвокат Цеповяза назвал фотографии фейком, сам осужденный заявил о сфабрикованности снимков. По словам Цеповяза, эти фотографии — попытки его бывшей жены повлиять на раздел имущества после развода. 

В начале ноября на сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз, завели уголовное дело.

Позже глава Общественной наблюдательной комиссии Приамурья Наталья Охотникова опубликовала в своем инстаграме фото Цеповяза и назвала его «известным предпринимателем, легитимным депутатом, меценатом, потомственным фермером». После этого уволились все члены ОНК.

Кущёвский район Прокуратура

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