После скандала с Цеповязом Генпрокуратура завела уголовное дело на руководство амурской колонии

Генпрокуратура 4 декабря возбудила уголовное дело в отношении руководства амурской исправительной колонии № 3, где отбывает срок осужденный на 20 лет Вячеслав Цеповяз

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной 4 декабря сообщил, что на руководство колонии завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает «Интерфакс» .

Куренной не стал раскрывать детали расследования, но подчеркнул, что пока у ведомства есть вопросы к следствию. Прокуратура также внесла начальнику УФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.

«После рассмотрения нашего представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно», — сказал представитель надзорного ведомства.