В МВД открестились от отмены молодежных концертов в России

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что необходимо разбираться в причинах отмены молодежных концертов на территории страны

«Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — цитирует ТАСС Зубова.

Напомним, в ноябре в нескольких городах России отменили или сорвали концерты рэперов и других музыкантов. В Ростове-на-Дону пытались сорвать, а в Краснодаре отменили выступление рэпера Хаски — артиста задержала полиция, позже суд арестовал его на 12 суток. Хаски провел в спецприемнике несколько дней, после чего по решению суда его отпустили .

В прокуратуре Краснодарского края до начала мероприятия предупредили руководителей клубов города о нежелательности концерта Хаски, так как полиция сейчас проверяет его тексты на экстремизм.

Позже стало известно, что концерты молодежных исполнителей стали отменять по всей России после доноса депутата из Ленобласти.