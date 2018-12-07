В МВД открестились от отмены молодежных концертов в России
Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что необходимо разбираться в причинах отмены молодежных концертов на территории страны
«Из МВД никаких указаний на этот счет не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведем проверку на этот счет», — цитирует ТАСС Зубова.
Напомним, в ноябре в нескольких городах России отменили или сорвали концерты рэперов и других музыкантов. В Ростове-на-Дону пытались сорвать, а в Краснодаре отменили выступление рэпера Хаски — артиста задержала полиция, позже суд арестовал его на 12 суток. Хаски провел в спецприемнике несколько дней, после чего по решению суда его отпустили.
В прокуратуре Краснодарского края до начала мероприятия предупредили руководителей клубов города о нежелательности концерта Хаски, так как полиция сейчас проверяет его тексты на экстремизм.
Позже стало известно, что концерты молодежных исполнителей стали отменять по всей России после доноса депутата из Ленобласти.
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Как писали Юга.ру, в Краснодаре на 7 декабря запланировано выступление электронной поп-группы IC3PEAK, концерты которой до этого отменили в нескольких городах России и накануне пытались сорвать в Воронеже.
IC3PEAK должен был выступить в клубе Sgt Pepper's Bar, но менеджер коллектива сообщил, что выступление пройдет на другой площадке — по его словам, Sgt Pepper's Bar отменил мероприятие «по техническим причинам».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что не получали никаких распоряжений об отмене или нежелательности проведения концерта IC3PEAK.
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