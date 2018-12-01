В Краснодаре перенесли концерт группы IC3PEAK
Группа IC3PEAK сообщила об изменении места концерта в Краснодаре
Мероприятие должно было состояться в клубе Sgt Pepper's Bar 7 декабря. Тур-менеджер Олег Митрофанов 1 декабря сообщил, что выступление пройдет на другой площадке — по его словам, клуб отменил мероприятие «по техническим причинам».
«Новая площадка найдена, концерт в Краснодаре состоится, о его месте всем владельцам билетов будет сообщено дополнительно», — рассказал Митрофанов «РБК Краснодар».
Директора бара Sgt. Pepper's Bar Артур Сергеев в свою очередь рассказал, что группа перенесла выступление.
Участников группы IC3PEAK 1 декабря задержали в Новосибирске и продержали в полиции три часа. При задержании сотрудники МВД говорили про проверку на наркотики и предъявляли претензии к фотографии в паспорте участника группы Николая Костылева. На запястье Костылева надели наручники и увезли в линейный отдел; остальные проследовали за ними.
После этого у линейного отдела полиции стали собираться поклонники группы, они скандировали ее название, исполняли гимн России и спели песни «Смерти больше нет» и «Сказка». Музыкантов отпустили и они все же провели концерт, сообщает «Медиазона».
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Как сообщали Юга.ру, ранее с проблемами при планировании концерта в Краснодаре столкнулся рэпер Хаски. Сначала концерт перенесли с одной площадки на другую, потом в клубе, где должно было пройти мероприятие, не было света. Зрителей не пускали внутрь и Хаски решил выйти к поклонникам. Он залез на машину, припаркованную у клуба, и исполнил песню «Ай». В этот момент его задержали полицейские.
На Хаски завели три административных дела и назначили арест на 12 суток, но отпустили через несколько дней. Портал Юга.ру совместно с «Медиазоной» вел онлайн с судебного процесса над рэпером, вы можете прочитать его здесь.
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