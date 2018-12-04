Рэпер Хаски избежал уголовного дела после уличного концерта в Краснодаре

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 4 декабря отказала в возбуждении уголовного дела против рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски

Об этом сообщил в своем фейсбуке адвокат Алексей Аванесян, который защищал Хаски в суде 22 ноября. Юрист опубликовал постановление полиции, в котором говорится об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, концерт рэпера Хаски должен был состояться в Краснодаре 21 ноября в клубе Bounce, но перед началом выступления помещение обесточили. Артист вышел на улицу, залез на припаркованную машину и исполнил один трек, после чего его задержала полиция. 

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Владелица автомобиля, на котором выступал Хаски, написала заявление в полицию. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества. 

22 ноября в Краснодаре состоялся суд по трем административным протоколам. В результате Хаски арестовали на 12 суток, которые он должен был отбывать в спецприемнике в Усть-Лабинске.

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26 ноября Первомайский районный суд отменил решение об аресте Хаски. Адвокат Аванесян объяснил это тем, что 12 суток — слишком суровый срок для иногороднего артиста с гастрольным туром. На следующий день он сообщил, что краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев решил компенсировать ущерб владелице поврежденного рэпером автомобиля. 

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Рэпер Хаски избежал уголовного дела после уличного концерта в Краснодаре
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