Рэпер Хаски избежал уголовного дела после уличного концерта в Краснодаре

Полиция Краснодара 4 декабря отказала в возбуждении уголовного дела против рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски

Об этом сообщил в своем фейсбуке адвокат Алексей Аванесян, который защищал Хаски в суде 22 ноября. Юрист опубликовал постановление полиции, в котором говорится об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, концерт рэпера Хаски должен был состояться в Краснодаре 21 ноября в клубе Bounce, но перед началом выступления помещение обесточили. Артист вышел на улицу, залез на припаркованную машину и исполнил один трек, после чего его задержала полиция.

Владелица автомобиля, на котором выступал Хаски, написала заявление в полицию. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества.

22 ноября в Краснодаре состоялся суд по трем административным протоколам. В результате Хаски арестовали на 12 суток, которые он должен был отбывать в спецприемнике в Усть-Лабинске.