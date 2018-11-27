Краснодарский ресторатор возместил ущерб владелице автомобиля, на котором выступал Хаски
Адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян 27 ноября рассказал, что краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев решил компенсировать ущерб владелице поврежденного рэпером автомобиля
«Известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев в полном объеме решил компенсировать владелице поврежденного автомобиля материальный и моральный вред по делу репера Хаски», — написал Аванесян на своей странице в фейсбуке.
Он также привел цитату ресторатора: «Самое ужасное, что может быть с человеком, — это потерять свободу. Есть преступники, которые этого заслуживают, а есть люди, которые попадают в такие ситуации. Я не хочу, чтобы так происходило ни с известным музыкантом, ни с обычным человеком, ни с кем-либо. Поэтому решил поступить именно так и никак иначе».
В комментариях к публикации правозащитник отметил, что деньги девушке уже перевели. По его словам, объем средств «достаточный, чтобы не иметь претензий к известному артисту».
Тахир Холикбердиев — известный ресторатор, владелец краснодарских заведений Mr. Drunke Bar, «Скотина», Bikini Pizza и московских «Южан».
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Как писали Юга.ру, рэпер Хаски должен был провести концерт в Краснодаре в ночном клубе 21 ноября, но перед началом мероприятия клуб обесточили. Артист залез на припаркованный автомобиль и исполнил один трек, после его задержала полиция.
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В отношении рэпера составили три административных протокола, а хозяйка автомобиля, на котором стоял Хаски, подала заявление в полицию. На следующий день Хаски дали 12 суток ареста и отправили в спецприемник в Усть-Лабинске.
26 ноября защита артиста обжаловала приговор, и в тот же день Первомайский районный суд Краснодара отменил решение об аресте.
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