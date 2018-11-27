Суд Симферополя начал арестовывать задержанных в Керченском проливе украинских моряков
Киевский суд Симферополя 27 ноября начал выносить решения об аресте украинских моряков, которых задержали пограничники в Керченском проливе
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По данным «Интерфакса», первого моряка Владимира Варимеза арестовали до 25 января 2019 года. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо с применением насилия или угрозой его применения).
Во вторник суд изберет меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины. Судебные заседания проводятся одновременно в трех залах.
По словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, 27 ноября мера пресечения избирается для рядовых, 28 ноября — для офицерского состава. Если суд примет решение об аресте моряков, то они будут содержаться в СИЗО Симферополя.
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, чтобы остановить корабли. В результате ранения получили трое украинских моряков. Суда задержали и доставили в Керчь.
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В России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. Кроме того, на Украине ввели военное положение.
В МИД России назвали ситуацию в Керченском проливе провокацией Запада и Украины. В ведомстве отметили, что такие действия направлены на ужесточение санкций против РФ.
В Нью-Йорке 26 ноября состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту. Инициаторами стали и Россия, и Украина. Члены Совета отклонили российскую повестку заседания и приняли украинскую.
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