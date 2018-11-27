Суд Симферополя начал арестовывать задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Киевский суд Симферополя 27 ноября начал выносить решения об аресте украинских моряков, которых задержали пограничники в Керченском проливе

По данным «Интерфакса», первого моряка Владимира Варимеза арестовали до 25 января 2019 года. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо с применением насилия или угрозой его применения).

Во вторник суд изберет меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины. Судебные заседания проводятся одновременно в трех залах.

По словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, 27 ноября мера пресечения избирается для рядовых, 28 ноября — для офицерского состава. Если суд примет решение об аресте моряков, то они будут содержаться в СИЗО Симферополя.