В конфликте с водителем Мамаев и Кокорин могут сами оказаться потерпевшими — ТАСС

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, который проходит потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он сообщил, что к материалам дела приобщили запись с видеорегистратора автомобиля Соловчука.

«На записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», — рассказал источник.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отказался комментировать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия. Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова также заявила о подписке о неразглашении, однако порекомендовала интересующимся изучить видеозаписи в сети.

«Относительно ряда публикаций на различных интернет-ресурсах об инициативной роли водителя Соловчука могу порекомендовать вам еще раз более внимательно проанализировать видеоролики, размещенные в интернете, из содержания которых очевидно, что кроме него ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Также она заявила о том, что ее подзащитные не перечисляли никому денежные средства, комментируя сообщения о том, что футболисты в качестве компенсации выплатили деньги избитому ими водителю. При этом Бушманов подтвердил, что Мамаев по личной инициативе перевел Соловчуку определенную сумму в счет компенсации морального и материального вреда.