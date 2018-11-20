Кавказский заповедник зимой проведет экспедицию, чтобы найти следы леопардов Кили и Ахуна
Кавказский биосферный заповедник готовит полевую экспедицию для поиска следов переднеазиатских леопардов Кили и Ахуна
В пресс-службе Кавказского заповедника рассказали, что в мае 2018 года Ахун напал на домашних коз, после этого сведения о нем и Кили перестали поступать. Хищники не попадали в фотоловушку, также не удалось найти их следы.
«В связи с этим предстоящей зимой в заповеднике станет сезоном поиска леопардов. Снег позволяет легче искать и лучше читать следы животных», — сообщили в заповеднике.
В последний раз фотоловушка зафиксировала леопарда в начале 2018 года. В объектив попала Виктория. Радиоошейники Ахуна и Кили перестали работать и были сброшены полтора года назад, как и было запланировано программой восстановления леопардов. Только Артек пока еще отслеживается благодаря спутниковому ошейнику.
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Как сообщали Юга.ру, программу по восстановлению переднеазиатского леопарда в 2009 году инициировал президент России Владимир Путин. В 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — самцов Ахуна и Кили, а также самку Викторию, которых вырастили в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.
Леопард Артек является одним из пяти котят, которые родились в 2016 году в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В сентябре представители Кавказского заповедника рассказали, что Артек поймал свою первую добычу в дикой природе — молодого оленя. В ноябре он поймал енотовидную собаку: сотрудники заповедника обнаружили клоки шерсти добычи и свежие следы пребывания леопарда.
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