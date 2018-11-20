Кавказский заповедник зимой проведет экспедицию, чтобы найти следы леопардов Кили и Ахуна

Кавказский биосферный заповедник готовит полевую экспедицию для поиска следов переднеазиатских леопардов Кили и Ахуна

В пресс-службе Кавказского заповедника рассказали, что в мае 2018 года Ахун напал на домашних коз, после этого сведения о нем и Кили перестали поступать. Хищники не попадали в фотоловушку, также не удалось найти их следы.

«В связи с этим предстоящей зимой в заповеднике станет сезоном поиска леопардов. Снег позволяет легче искать и лучше читать следы животных», — сообщили в заповеднике.

В последний раз фотоловушка зафиксировала леопарда в начале 2018 года. В объектив попала Виктория. Радиоошейники Ахуна и Кили перестали работать и были сброшены полтора года назад, как и было запланировано программой восстановления леопардов. Только Артек пока еще отслеживается благодаря спутниковому ошейнику.