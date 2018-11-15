Адвокат попросил выпустить Мамаева под залог после «обновления» обвинения. Суд отказал рассматривать просьбу

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, попросил Тверской районный суд Москвы выпустить подзащитного под залог. Суд не стал рассматривать просьбу

15 ноября стало известно о том, что Мамаеву изменили обвинение. После этого был поднят вопрос о возможности изменения ему меры пресечения.

Однако выяснилось, что состав и суть «нового» обвинения остались прежними — в тексте просто исправили ошибки.

«Павлу Мамаеву действительно заново предъявили обвинение. Это связано с тем, что прокуратура нашла технические ошибки в тексте, но квалификация осталась прежней: те же две статьи — "Побои" и "Хулиганство"», — рассказал источник ТАСС.

В суде сообщили, что обращение адвоката получили, но рассматривать не стали .

«Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

В ответе, направленном защитнику, суд разъяснил основания, по которым было принято такое решение.