В Туапсинском округе ввели ограничения на использование воды из кранов, родников и колонок

30 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края сообщила, что в Туапсинском округе вводится временный запрет на использование сырой воды в связи с действующим режимом ЧС регионального уровня.

Обновлено в 16:50. В тот же день в 16:20 глава Туапсинского округа назвал информацию фейком. Он заявил, что водопроводная вода пригодна для питья и не требует кипячения.



«Недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, которые расставлены в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением», — написал Бойко.



Он отметил, что «пробы воды соответствуют нормам». Минздрав Кубани удалил пост о запрете на использование воды со своей страницы «ВКонтакте».

Жителей просят использовать только бутилированную воду. Для приготовления пищи и питья запрещено брать воду из: