В Туапсинском округе ввели ограничения на использование воды из кранов, родников и колонок
Минздрав Кубани ввел в Туапсинском округе запрет на использование сырой воды
30 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края сообщила, что в Туапсинском округе вводится временный запрет на использование сырой воды в связи с действующим режимом ЧС регионального уровня.
Обновлено в 16:50. В тот же день в 16:20 глава Туапсинского округа назвал информацию фейком. Он заявил, что водопроводная вода пригодна для питья и не требует кипячения.
«Недопонимание могло возникнуть из-за того, что на емкостях, которые расставлены в микрорайонах Грознефть, Звездный и в селе Кроянском есть памятка, что данную воду желательно кипятить перед употреблением», — написал Бойко.
Он отметил, что «пробы воды соответствуют нормам». Минздрав Кубани удалил пост о запрете на использование воды со своей страницы «ВКонтакте».
Жителей просят использовать только бутилированную воду. Для приготовления пищи и питья запрещено брать воду из:
- водопроводного крана;
- родников и ключей;
- уличных колонок.
Для умывания, чистки зубов, а также мытья овощей и фруктов Минздрав также рекомендует использовать воду в бутылках.
Напомним, 28 апреля произошла уже третья атака на нефтяную инфраструктуру Туапсе всего за 12 дней. Предыдущие инциденты привели к серьезным экологическим последствиям: нефтепродукты попали в реку, а затем и в Черное море. Площадь загрязнения морской поверхности тогда составила 10 тыс. кв. метров. На побережье стали находить птиц, испачканных мазутом.
После серии атак на город обрушился так называемый «нефтяной дождь». Маслянистые черные капли покрыли крыши домов, автомобили и садовую мебель. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в нескольких жилых микрорайонах превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе — показатели оказались выше нормы в два-три раза. Дым от горящей нефтебазы растянулся на 300 километров, достигнув Горячего Ключа, Сочи и даже Ставрополя.
Как писали Юга.ру, 29 апреля стало известно, что больше половины жителей Туапсе могут остаться без газа из-за пожара на НПЗ.
