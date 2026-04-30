Избавляет от тревоги. Шесть ситуаций, в которых выручит облачное видеонаблюдение «Ростелекома»

Порой мысли о доме не дают сосредоточиться, когда вы на выезде: все ли в порядке, почему близкие не отвечают, не случилось ли чего с питомцем или машиной. Фоновые переживания отвлекают от работы, встреч, отдыха — и часто оказываются напрасными. Облачное видеонаблюдение помогает перестать гадать: вы просто открываете приложение и просматриваете качественную цветную съемку из вашей квартиры или двора в реальном времени или записи.

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это облачная платформа, которая объединяет камеры, архив и мобильное приложение в единый сервис. Вы не просто смотрите трансляцию, а управляете записью, настройками уведомлений и доступом для близких. Камеры работают на собственной защищенной прошивке, шифруют видео и отправляют его в облако. Посмотреть запись можете только вы.

Вот шесть ситуаций, в которых видеонаблюдение точно пригодится.

1. У вас есть дети и/или пожилые родители В режиме реального времени можно легко проверить, не заигрался ли школьник, забыв про обед и уроки, убедиться, что дедушка вовремя выпил таблетки и не услышал ваш звонок, потому что выключил звук на телефоне. Камера дает четкую картинку в HD и Full HD, а облачный архив сохраняет запись каждого прошедшего дня. В расписании камеры вы можете настраивать запись только на нужные часы. Угол обзора до 355 градусов охватывает всю комнату без слепых зон, а ночная съемка показывает происходящее в доме или рядом с ним даже в полной темноте с глубиной обзора до 60 метров. Push-уведомления срабатывают на движение в заданной зоне и в заданное время — приложение сразу сообщит, если появятся посторонние.

2. Дома остается питомец Собака, скучающая на диване, кот, осваивающий новое жилье или идущий на поправку после лечения, — проверить с помощью камер, как дела у ваших любимцев, совсем не сложно. Через двустороннюю голосовую связь вы даже можете сказать питомцу пару слов, и часто этого хватает, чтобы он затих, а вы перестали волноваться. А самые забавные моменты — котенок, охотящийся на солнечный блик, или пес, уснувший в неожиданной позе, — легко сохранить из облака на телефон или компьютер. Через приложение картинку можно вывести на телевизор с помощью голосового помощника «Алисы» и наблюдать за любимцем на большом экране.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

3. Вы уезжаете в отпуск или надолго оставляете дачу Встроенные датчики движения фиксируют все, что происходит в доме или на участке, и присылают уведомления. Можно в любой момент заглянуть в комнаты, посмотреть, что делается во дворе. Если понадобится, чтобы ситуацию оценил кто-то из родственников, вы откроете им доступ в приложении — без передачи паролей. Камера не привязана к одному месту навсегда: для установки нужна только розетка и Wi-Fi.

4. Во дворе стоит автомобиль Направьте камеру на парковку или место у ворот — и вы всегда будете знать, кто подходил к машине и все ли с ней в порядке. Угол обзора до 355 градусов и ночная съемка до 60 метров позволяют держать в поле зрения всю территорию даже ночью. Записи хранятся на защищенных серверах: если камеру украдут или повредят, видео не пропадет.

© Фото ПАО «Ростелеком»

5. Курьер уже у двери, а вы задерживаетесь Звонок курьера застал вас в пробке или на работе. Через двустороннюю голосовую связь вы можете договориться оставить посылку у двери, проследить, чтобы заказ оказался в нужном месте, и убедиться, что посылка дождалась вас в целости.

6. В доме идет ремонт Камера позволяет видеть процесс без лишних звонков и личных визитов. Вы контролируете сроки и просто знаете, что происходит в ваше отсутствие: пришел ли мастер на объект, аккуратно ли специалисты обращаются с материалами и с вашем любимым диваном.

© Фото ПАО «Ростелеком»

Сколько стоит облачное видеонаблюдение Новые пользователи получают сервис «Облачное видеонаблюдение» бесплатно на 14 дней — действует тариф «Полная запись» с хранением архива 7 суток. Если вы подключите домашний интернет, ТВ или связь от «Ростелекома» и возьмете камеры в рассрочку, этот же тариф останется бесплатным на целых два года. Дальше сервис будет стоить от 390 рублей в месяц. Выбрать или менять тарифный план можно в личном кабинете.

