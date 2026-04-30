Град, ливни и ветер 23 м/с: синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники в Краснодарском крае

Краснодарский ЦГМС сообщил , что с 1 по 3 мая на Кубани пройдут ливни с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 23 м/с. В горах ожидается мокрый снег и опасность схода лавин выше 1500 метров над уровнем моря. Ночью и утром в регионе возможен туман.

По ночам в крае будет прохладно — 3–8 °C, но и днем сильного потепления ждать не стоит — столбик термометра не превысит отметки 13 °C. В горах еще будут ночные морозы — до −2 °C, днем температура воздуха — 0–5 °C. На Черноморском побережье ночью и днем — 7–12 °C, на участке от Джубги до Магри днем воздух прогреется до 14 °C.



По данным синоптиков, на майских выходных в Краснодаре тоже будет дождливо. Температура воздуха ночью — 4–6 °C, а днем — не выше 9–10 °C.