Град, ливни и ветер 23 м/с: синоптики дали неутешительный прогноз на майские праздники в Краснодарском крае

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 1 по 3 мая на Кубани пройдут ливни с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 23 м/с. В горах ожидается мокрый снег и опасность схода лавин выше 1500 метров над уровнем моря. Ночью и утром в регионе возможен туман.

Угроза затопления:

По ночам в крае будет прохладно — 3–8 °C, но и днем сильного потепления ждать не стоит — столбик термометра не превысит отметки 13 °C. В горах еще будут ночные морозы — до −2 °C, днем температура воздуха — 0–5 °C. На Черноморском побережье ночью и днем — 7–12 °C, на участке от Джубги до Магри днем воздух прогреется до 14 °C.

По данным синоптиков, на майских выходных в Краснодаре тоже будет дождливо. Температура воздуха ночью — 4–6 °C, а днем — не выше 9–10 °C.

Как писали Юга.ру, в Красноармейском районе Кубани ввели режим повышенной готовности из-за непогоды.

В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о гуннах на Кубани
Для бывшей замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой прокуратура запросила 5 лет лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа
Еще три пляжа Анапы получили положительное заключение Роспотребнадзора
В Туапсинском округе ввели ограничения на использование воды из кранов, родников и колонок
Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
5 способов от 1500 рублей
«Зачем это продолжается?»
О чем говорят в Туапсе после трех атак БПЛА на НПЗ и попадания нефти в море, осадки и воздух
