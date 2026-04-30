В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о гуннах на Кубани
В Краснодаре продолжается серия лекций о культуре и истории народов Краснодарского края (21+)
Музей «Энос» анонсировал на 4 мая лекцию «Гунны на Кубани». Встречу проведет историк-археолог Вадим Велитченко.
Программа:
- Византийский дипломат Приск утверждал, что гунны жили «по ту сторону Меотийских болот (Азовского моря) — в нынешней Кубани». Отсюда они ушли покорять Европу.
- Зачем они деформировали черепа своим младенцам, придавая им инопланетную форму?
- Почему именно их приход был началом Средневековья для Кубани?
Гунны — кочевой племенной союз, сложившийся во 2-4 веках нашей эры в степях Приуралья и Зауралья. Их появление в Европе стало спусковым крючком для Великого переселения народов, изменившего этническую карту континента. Около 370 года гунны, двигаясь из Приуралья, разгромили аланов — кочевников между Волгой и Доном, а затем обрушились на остготов, создав могущественное королевство Германариха.
Лекция состоится 4 мая в 18:30 на улице Колхозной, 77. Участие бесплатное.
Как писали Юга.ру, в краснодарской квартирной галерее 2 мая пройдет однодневная выставка о советском прошлом и красно-золотой эстетике.