В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о гуннах на Кубани

  © Изображение является общественным достоянием
В Краснодаре продолжается серия лекций о культуре и истории народов Краснодарского края (21+)

Музей «Энос» анонсировал на 4 мая лекцию «Гунны на Кубани». Встречу проведет историк-археолог Вадим Велитченко.

Программа:

  • Византийский дипломат Приск утверждал, что гунны жили «по ту сторону Меотийских болот (Азовского моря) — в нынешней Кубани». Отсюда они ушли покорять Европу.
  • Зачем они деформировали черепа своим младенцам, придавая им инопланетную форму?
  • Почему именно их приход был началом Средневековья для Кубани?

Гунны — кочевой племенной союз, сложившийся во 2-4 веках нашей эры в степях Приуралья и Зауралья. Их появление в Европе стало спусковым крючком для Великого переселения народов, изменившего этническую карту континента. Около 370 года гунны, двигаясь из Приуралья, разгромили аланов — кочевников между Волгой и Доном, а затем обрушились на остготов, создав могущественное королевство Германариха.

Лекция состоится 4 мая в 18:30 на улице Колхозной, 77. Участие бесплатное.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
«Зачем это продолжается?»
