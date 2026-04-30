Для бывшей замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой прокуратура запросила 5 лет лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа

На новом заседании суда экс-чиновнице Миньковой запросили пять лет колонии и штраф. Ранее она признала вину по делу о мошенничестве

30 апреля ТАСС сообщило, что прокуратура Краснодарского края запросила пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. рублей в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступного имущества. Об этом стало известно на итоговом заседании по делу. Известно, что изначально прокуратура запрашивала: по статье о мошенничестве — четыре года лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей;

по статье о легализации имущества — еще три года лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей. Однако суд учел смягчающие обстоятельства: Минькова ранее не была судима, имеет двух малолетних детей на иждивении, дала явку с повинной и способствовала расследованию. Также ранее она признала вину и компенсировала потерпевшему ущерб. Помимо этого, гособвинение просило изменить Миньковой меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в зале суда. Также прокуратура заявила, что квартиру, полученную в ходе совершения преступления, необходимо конфисковать и обратить в доход государства.

Также в суде отметили, что Анна Минькова все еще официально является гендиректором «Кубань 24», а также работает в Центре развития ребенка «Росток надежды» и получает зарплату в 169 тыс. рублей в месяц. Последнее заседание и вынесение приговора по делу состоится 4 мая. Напомним, что 27 января сотрудники ФСБ задержали Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре: свекровь Миньковой, пока та занимала пост вице-губернатора, сдавала помещение для поликлиники №16 на улице Трошева. Октябрьский районный суд отправил экс-чиновницу под домашний арест на два месяца. Параллельно развивался гражданский иск. В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Миньковой на сумму более 330 млн рублей: ведомство установило, что в период госслужбы чиновница приобрела недвижимость и автомобили, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы. Активы оформлялись на родственников. В апреле Прикубанский районный суд удовлетворил иск частично — у семьи изъяли 21 объект общей стоимостью более 110 млн рублей, а еще 90 млн взыскали за уже проданные активы. Также известно, что Минькова завладела двухкомнатной квартирой от застройщика Байзета Нехая, который ранее обращался к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову за помощью в трудоустройстве родственницы на должность директора медколледжа. Минькова в тот период курировала сферу здравоохранения. По данным адвоката экс-чиновницы, она добровольно компенсировала ущерб — 5,4 млн рублей за квартиру, полученную от застройщика. Минькова занимала пост заместителя главы администрации Краснодарского края десять лет — с апреля 2015 года, курируя социальный блок. В октябре 2025-гопокинуладолжность «по личным убеждениям»и в тот же день вернулась в медиагруппу «Кубань 24» генеральным директором. Примечательно, что после задержания региональные госСМИ, включая «Кубань 24»,проигнорировалиновость о домашнем аресте Миньковой.