Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных

Пять трехдневных и одни четырехдневные выходные. Узнали, как будем отдыхать в 2027 году

30 апреля Министерство труда опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год. Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, правительство ежегодно переносит выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.

По возможности праздничные и выходные дни объединяют в непрерывные отдыха. Благодаря таким переносам в 2027 году получится сразу пять трехдневных выходных: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, будет один четырехдневный отдых.