Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных

  © Фото freepik, ru.freepik.com
Пять трехдневных и одни четырехдневные выходные. Узнали, как будем отдыхать в 2027 году

30 апреля Министерство труда опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год. Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, правительство ежегодно переносит выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.

По возможности праздничные и выходные дни объединяют в непрерывные отдыха. Благодаря таким переносам в 2027 году получится сразу пять трехдневных выходных: в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, будет один четырехдневный отдых.

Согласно Трудовому кодексу, если обычный выходной день выпадает на нерабочий праздничный — он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключение составляют выходные, которые совпадают с новогодними каникулами: их разрешено переносить на любые другие рабочие дни в течение года.

В 2027 году Минтруд предлагает следующие переносы:

  • субботу 2 января перенести на пятницу 5 ноября;
  • воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря;
  • субботу 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

С учетом этого россиян ждут такие периоды отдыха:

  • с 31 декабря по 10 января (новогодние каникулы);
  • с 21 по 23 февраля (День защитника Отечества);
  • с 6 по 8 марта (Международный женский день);
  • с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда);
  • с 8 по 10 мая (День Победы);
  • с 12 по 14 июня (День России);
  • с 4 по 7 ноября (День народного единства);
  • 31 декабря.

