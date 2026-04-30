Еще три пляжа Анапы получили положительное заключение Роспотребнадзора
30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Речь о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».
Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка. На протяжении всего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей.
Ранее положительное заключение Роспотребнадзора получил пляж детского санатория «Вита». Однако эколог Георгий Каваносян усомнился в пригодности завезенного песка.
Напомним, ранее Роспотребнадзор исключил из опасной зоны восемь галечных пляжей Анапы — от Большого Утриша до «Высокого берега». Власти надеются, что к 1 июня положительное заключение получат и песчаные пляжи.
Экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. Жители Анапы заявляли, что новый песок не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.
