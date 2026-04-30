Еще три пляжа Анапы получили положительное заключение Роспотребнадзора

Краснодарский край

  Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Речь о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».

Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка. На протяжении всего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей.

Ранее положительное заключение Роспотребнадзора получил пляж детского санатория «Вита». Однако эколог Георгий Каваносян усомнился в пригодности завезенного песка.

Напомним, ранее Роспотребнадзор исключил из опасной зоны восемь галечных пляжей Анапы — от Большого Утриша до «Высокого берега». Власти надеются, что к 1 июня положительное заключение получат и песчаные пляжи.

Экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. Жители Анапы заявляли, что новый песок не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.

Как писали Юга.ру, эксперты не прогнозируют снижения продаж туров в Туапсинский район на фоне пожаров на нефтяном терминале.

Анапа Безопасность Здоровье Курорты и туризм отдых Пляжи Развлечения Роспотребнадзор Черное море

