Еще три пляжа Анапы получили положительное заключение Роспотребнадзора

30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Речь о зонах отдыха детских оздоровительных комплексов «Жемчужина» и «Аврора», а также пансионата «Высокий берег».

Как пояснили в ведомстве, это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка. На протяжении всего туристического сезона специалисты Роспотребнадзора будут проводить мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей.