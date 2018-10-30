Суд в Ингушетии признал неконституционным закон о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии 30 октября признал не соответствующим конституции республики подписанное соглашение об установлении границы с Чечней

По мнению Конституционного суда (КС), такое соглашение должны были утвердить через референдум. Решение КС о правомерности продолжения процесса было принято быстро, сообщает «Корммерсантъ» .

Судьи постановили, что отзыв подписей двумя депутатами — это не повод для прекращения разбирательства. Помимо этого, они отклонили ходатайство об отводе председателя Конституционного суда Аюпа Гагиева. Однако решение по существу жалобы не было принято.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. После этого в Ингушетии начались массовые митинги, жители республики требовали референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова.

Депутаты Ингушетии заявили о фальсификации итогов голосования, а Евкуров признался, что подписал соглашение спонтанно.