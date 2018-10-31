Акцию протеста в Ингушетии против границы с Чечней возобновили и сразу же завершили

Организаторы митинга в Магасе против соглашения о границе Ингушетии с Чечней заявили о его досрочном завершении

Акция, которая продлилась две недели с начала октября, возобновилась 31 октября. И завершилась в этот же день.

Митингующие собрались на площади возле здания местной телерадиокомпании. Председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов заявил о завершении митинга и призвал собравшихся разойтись, сообщили организаторы митинга в соцсетях. Это решение они аргументировали тем, что Конституционный суд уже признал соглашение неправомерным. Далее они намерены решать вопрос в правовом поле.