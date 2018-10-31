Акцию протеста в Ингушетии против границы с Чечней возобновили и сразу же завершили
Организаторы митинга в Магасе против соглашения о границе Ингушетии с Чечней заявили о его досрочном завершении
Акция, которая продлилась две недели с начала октября, возобновилась 31 октября. И завершилась в этот же день.
Митингующие собрались на площади возле здания местной телерадиокомпании. Председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов заявил о завершении митинга и призвал собравшихся разойтись, сообщили организаторы митинга в соцсетях. Это решение они аргументировали тем, что Конституционный суд уже признал соглашение неправомерным. Далее они намерены решать вопрос в правовом поле.
Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
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Акцию протеста, которая продолжалась две недели, приостановили до 31 ноября. Протестующие планировали создать общественную комиссию по определению границы с Чечней, а также созвали Всемирный конгресс ингушского народа, на котором обсуждался земельный вопрос. Участники конгресса 30 октября приняли обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом приостановить действие соглашения о границе и вернуть прямые выборы глав республик, передает «Кавказский узел».
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