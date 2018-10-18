Конституционный суд Ингушетии проверит закон о границе с Чечней на конституционность

Ингушетия

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На заседании 25 октября Конституционный суд Ингушетии проверит закон об утверждении административной границы с Чечней на конституционность

Как сказано в определении суда, соответствующий запрос поступил от депутатов Народного собрания РИ и граждан, которые жаловались на нарушение прав и свобод в связи с принятием закона.

Суд соединил дела по обоим запросам в одном производстве и назначил рассмотрение дела на 25 октября.

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Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. 

Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.

Заседание парламента Ингушетии, на котором депутаты рассмотрели законопроект об утверждении соглашения по границе состоялось 4 октября. Пресс-служба главы РИ сообщила, что большинством голосов оно было ратифицировано, а депутаты заявили о фальсификации итогов голосования.

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В этот же день Евкуров и Кадыровподписали республиканские законы об установлении границы. 

5 октября ингушские депутаты заявили, что направили заявления о фальсификации в прокуратуру и Следственный комитет РФ, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновных в подтасовке голосов.

При этом Конституционный суд Ингушетии тогда заявил, что соглашение по границе с Чечней может быть принято только на основании референдума. Таким образом, Народное собрание не может принимать решений по этому вопросу.

На заседании республиканской комиссии по взаимодействию с органами госвласти Чечни по вопросам определения границы между республиками 17 октября Евкуров подчеркнул, что участники митинга должны понимать, что «руководство республики не станет подписывать какие-либо документы в ущерб собственному народу и Конституции».

Акцию протеста, которая продолжалась две недели, накануне приостановили до 31 ноября. Протестующие намерены создать общественную комиссию по определению границы с Чечней и созвать Всемирный конгресс ингушского народа, на котором будет обсуждаться земельный вопрос. 

Суд
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