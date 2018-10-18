Конституционный суд Ингушетии проверит закон о границе с Чечней на конституционность

На заседании 25 октября Конституционный суд Ингушетии проверит закон об утверждении административной границы с Чечней на конституционность

Как сказано в определении суда, соответствующий запрос поступил от депутатов Народного собрания РИ и граждан, которые жаловались на нарушение прав и свобод в связи с принятием закона. Суд соединил дела по обоим запросам в одном производстве и назначил рассмотрение дела на 25 октября.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента. Заседание парламента Ингушетии, на котором депутаты рассмотрели законопроект об утверждении соглашения по границе состоялось 4 октября. Пресс-служба главы РИ сообщила, что большинством голосов оно было ратифицировано, а депутаты заявили о фальсификации итогов голосования.