Из-за потопа в Туапсе задержали более 15 поездов

Краснодарский край

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В Туапсинском районе задержали более 15 поездов из-за потопа, начавшегося 24 октября

РЖД продолжает восстанавливать инфрастуктуру на участке Туапсе — Кривенковская. На месте работают более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.
По состоянию на 6:00 25 октября задержаны поезда:

  • № 242 Адлер — Иркутск;
  • № 344 Адлер — Челябинск;
  • № 84 Адлер — Москва;
  • № 140 Адлер — Новосибирск;
  • № 680 Адлер — Владикавказ;
  • № 14 сообщением Адлер — Саратов;
  • № 36 сообщением Адлер — Санкт-Петербург;
  • № 642 Адлер — Ростов-на-Дону;
  • № 104 Адлер — Москва;
  • № 354 Адлер — Пермь;
  • № 803 Краснодар — Имеретинский курорт;
  • № 808 Ростов — Туапсе;
  • № 812 Адлер — Майкоп;
  • № 813 Майкоп — Адлер;
  • № 816 сообщением Роза Хутор — Краснодар

Пассажирам поездов «Ласточка» на ночь предоставили спальные места в поездах сообщением Красноярск — Адлер, а пассажирам поезда № 816 места в поезде сообщением Адлер — Саратов.

Кроме того, пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и водой.

Организовали перевозку пассажиров автобусами из Туапсе и Горячего Ключа для дальнейшего следования поездами до станций назначения.
Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы устранить последствия непогоды.

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Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные ливни, произошли подтопления. В связи с этим власти ввели режим ЧС.

В районе населенного пункта Макопсе стихия повредила мост — разрушила дорожное полотно и размыла одну из опор. Также на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. В результате паводка на Кубани погибли два человека, еще трое пострадали.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. Спасатели Адыгеи предупредили жителей о том, что паводковая волна может дойти до республики в течение суток.

Поезда РЖД Стихийные бедствия Туапсинский район

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