Из-за потопа в Туапсе задержали более 15 поездов
В Туапсинском районе задержали более 15 поездов из-за потопа, начавшегося 24 октября
РЖД продолжает восстанавливать инфрастуктуру на участке Туапсе — Кривенковская. На месте работают более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.
По состоянию на 6:00 25 октября задержаны поезда:
- № 242 Адлер — Иркутск;
- № 344 Адлер — Челябинск;
- № 84 Адлер — Москва;
- № 140 Адлер — Новосибирск;
- № 680 Адлер — Владикавказ;
- № 14 сообщением Адлер — Саратов;
- № 36 сообщением Адлер — Санкт-Петербург;
- № 642 Адлер — Ростов-на-Дону;
- № 104 Адлер — Москва;
- № 354 Адлер — Пермь;
- № 803 Краснодар — Имеретинский курорт;
- № 808 Ростов — Туапсе;
- № 812 Адлер — Майкоп;
- № 813 Майкоп — Адлер;
- № 816 сообщением Роза Хутор — Краснодар
Пассажирам поездов «Ласточка» на ночь предоставили спальные места в поездах сообщением Красноярск — Адлер, а пассажирам поезда № 816 места в поезде сообщением Адлер — Саратов.
Кроме того, пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и водой.
Организовали перевозку пассажиров автобусами из Туапсе и Горячего Ключа для дальнейшего следования поездами до станций назначения.
Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы устранить последствия непогоды.
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