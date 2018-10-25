Из-за потопа в Туапсе задержали более 15 поездов

В Туапсинском районе задержали более 15 поездов из-за потопа, начавшегося 24 октября

РЖД продолжает восстанавливать инфрастуктуру на участке Туапсе — Кривенковская. На месте работают более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники.

По состоянию на 6:00 25 октября задержаны поезда:

№ 242 Адлер — Иркутск;

№ 344 Адлер — Челябинск;

№ 84 Адлер — Москва;

№ 140 Адлер — Новосибирск;

№ 680 Адлер — Владикавказ;

№ 14 сообщением Адлер — Саратов;

№ 36 сообщением Адлер — Санкт-Петербург;

№ 642 Адлер — Ростов-на-Дону;

№ 104 Адлер — Москва;

№ 354 Адлер — Пермь;

№ 803 Краснодар — Имеретинский курорт;

№ 808 Ростов — Туапсе;

№ 812 Адлер — Майкоп;

№ 813 Майкоп — Адлер;

№ 816 сообщением Роза Хутор — Краснодар

Пассажирам поездов «Ласточка» на ночь предоставили спальные места в поездах сообщением Красноярск — Адлер, а пассажирам поезда № 816 места в поезде сообщением Адлер — Саратов.

Кроме того, пассажиров задержанных поездов обеспечивают питанием и водой.

Организовали перевозку пассажиров автобусами из Туапсе и Горячего Ключа для дальнейшего следования поездами до станций назначения.

Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы устранить последствия непогоды.