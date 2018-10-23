На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозой и смерчам

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 24 по 26 октября объявили экстренное предупреждение о непогоде

В эти дни местами возможны сильные дожди, ливни с грозой и градом. В конце дня 25 октября, а также 26 октября в юго-восточных, предгорных и горных районах ожидают мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного и западного ветра до 20 м/с, в горных районах — до 23-28 м/с.

На малых реках края вероятны подъемы уровней воды. Местами вода может превышать неблагоприятные отметки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С 24 по 26 октября над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей.

Как сообщали Юга.ру, жителей Крыма предупредили о сильных дождях со шквалистым ветром.

МЧС Погода
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