Количество погибших из-за паводка на Кубани увеличилось до двух

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали

«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб региона. 

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Ранее сообщалось об одной погибшей в результате паводка — жительнице села Кривенковское, которую, по неподтвержденным данным, смыло потоком воды. 

Из подтопленных населенных пунктов эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Также задержали 18 поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.

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По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных. 

Как писали Юга.ру, 23 октября на Кубани выпало рекордное количество осадков, 16 населенных пунктов оказались подтоплены, около тысячи человек в Лазаревском районе Сочи остались без газоснабжения. В Туапсинском районе действует режим ЧС. 

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