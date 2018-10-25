Количество погибших из-за паводка на Кубани увеличилось до двух

В Краснодарском крае в результате паводка погибли два человека, еще трое пострадали

«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб региона.

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Ранее сообщалось об одной погибшей в результате паводка — жительнице села Кривенковское, которую, по неподтвержденным данным, смыло потоком воды.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Также задержали 18 поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Краснодарском крае и Адыгее будут идти до выходных.