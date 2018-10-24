Из-за подтоплений в Туапсинском районе эвакуировали два села

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 24 октября из-за подтоплений эвакуировали Шаумянское и Георгиевское сельские поселения

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что в регионе создали штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями в Туапсинском районе. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Все оперативные службы района перевели на усиленный режим работы.

Глава Кубани потребовал от штаба докладывать обстановку в муниципалитете каждый час. Он уточнил, что людям уже оказывают помощь. Жителей подтопленных населенных пунктов разместили в зданиях администраций, школах и гостиницах. Планируется, что в больницах оборудуют дополнительные места, если потребуется медпомощь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно. Напомню, в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, работает горячая линия», — сказал губернатор.

Жители могут обратиться по телефонам: 8 (86167) 252-12, 8 (86167) 242-12, 8 (86167) 239-15, 112, 01 или 010, 101 с мобильного, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писали Юга.ру, 24 октября в Туапсинском районе;из-за сильных ливней произошли подтопления. В связи с этим в муниципалитете ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию людей из подтопленных домов.

Губернатор Вениамин Кондратьев заверил, что ситуация находится под контролем. Дорожники сообщили, что в Туапсинском районе трасса открыта для движения несмотря на режим ЧС. 

Вениамин Кондратьев Наводнения Погода Туапсинский район
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