Из-за подтоплений в Туапсинском районе эвакуировали два села

В Туапсинском районе 24 октября из-за подтоплений эвакуировали Шаумянское и Георгиевское сельские поселения

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он рассказал, что в регионе создали штаб для отслеживания ситуации с подтоплениями в Туапсинском районе. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Все оперативные службы района перевели на усиленный режим работы.

Глава Кубани потребовал от штаба докладывать обстановку в муниципалитете каждый час. Он уточнил, что людям уже оказывают помощь. Жителей подтопленных населенных пунктов разместили в зданиях администраций, школах и гостиницах. Планируется, что в больницах оборудуют дополнительные места, если потребуется медпомощь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно. Напомню, в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни или здоровья, работает горячая линия», — сказал губернатор.

Жители могут обратиться по телефонам: 8 (86167) 252-12, 8 (86167) 242-12, 8 (86167) 239-15, 112, 01 или 010, 101 с мобильного, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.