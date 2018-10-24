В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за потопа

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 24 октября из-за прошедших ливней и подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что в Туапсинском районе организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На место направили оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона для уточнения обстановки. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, на Туапсинский район 24 октября обрушился сильный ливень, город затопило. В социальных сетях появились видео потопа. Местные жители снимают, как потоки воды на улицах сносят холодильники и препятствуют движению транспорта.

Ранее МЧС сообщило о том, что в районе подтопило сразу несколько железнодорожных станций.

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