В Адыгее опасаются ухудшения паводковой ситуации

Адыгея

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Спасатели Адыгеи предупредили жителей о том, что паводковая волна может дойти до республики в течение суток

Сейчас в реках Адыгеи уровень воды не достиг критических отметок, однако на соседней территории Краснодарского края в реке Пшиш в станице Куренской и в реке Псекупс в Горячеключевском районе опасно поднялась вода. 

«Паводковая волна может прийти к нам в течение суток. Поэтому в настоящее время все силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. Ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках на всех 13 гидропостах на территории Адыгеи, а также на 11 постах мониторинга Краснодарского края», — сообщили порталу Юга.ру в комитете Республике Адыгея по делам гражданской обороной обороны и чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в село Кривенское Краснодарского края отправили 20 сотрудников МЧС республики для оказания помощи пострадавшим от паводка.

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Как сообщали Юга.ру, на Кубани 24 октября начались сильные дожди. В Туапинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, власти ввели режим ЧС, закрыли движение поездов. 

В Лазаревском районе Сочи за ночь повалило около 30 деревьев, почти тысяча жителей остались без газоснабжения. Также в результате паводка разрушена часть автодорожного моста, движение на федеральной трассе Джубга — Сочи закрыто

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Число подтопленных пунктов на Кубани достигло 30. По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна. 

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