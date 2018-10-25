В Адыгее опасаются ухудшения паводковой ситуации

Спасатели Адыгеи предупредили жителей о том, что паводковая волна может дойти до республики в течение суток

Сейчас в реках Адыгеи уровень воды не достиг критических отметок, однако на соседней территории Краснодарского края в реке Пшиш в станице Куренской и в реке Псекупс в Горячеключевском районе опасно поднялась вода.

«Паводковая волна может прийти к нам в течение суток. Поэтому в настоящее время все силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. Ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках на всех 13 гидропостах на территории Адыгеи, а также на 11 постах мониторинга Краснодарского края», — сообщили порталу Юга.ру в комитете Республике Адыгея по делам гражданской обороной обороны и чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что в село Кривенское Краснодарского края отправили 20 сотрудников МЧС республики для оказания помощи пострадавшим от паводка.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани 24 октября начались сильные дожди. В Туапинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, власти ввели режим ЧС, закрыли движение поездов.

В Лазаревском районе Сочи за ночь повалило около 30 деревьев, почти тысяча жителей остались без газоснабжения. Также в результате паводка разрушена часть автодорожного моста, движение на федеральной трассе Джубга — Сочи закрыто.

Читайте также: В Туапсинском районе в реку упала часть автомобильного моста