Мэр Сочи обязал педагогов следить за поведением учащихся после трагедии в Керчи

Глава Сочи Анатолий Пахомов призвал педагогов следить за поведением и особенностями общения студентов и школьников со сверстниками

Об этом он заявил на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы 23 октября. «Каждый куратор, каждый классный руководитель обязан знать, что выкладывает его студент в соцсетях, чем он дышит. Нельзя допустить той ситуации, которая в Керчи произошла», — сказал Пахомов. Он добавил, что интернет — это то средство, которое делает как полезные, так и опасные вещи.

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