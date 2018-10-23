Мэр Сочи обязал педагогов следить за поведением учащихся после трагедии в Керчи
Глава Сочи Анатолий Пахомов призвал педагогов следить за поведением и особенностями общения студентов и школьников со сверстниками
Об этом он заявил на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы 23 октября.
«Каждый куратор, каждый классный руководитель обязан знать, что выкладывает его студент в соцсетях, чем он дышит. Нельзя допустить той ситуации, которая в Керчи произошла», — сказал Пахомов.
Он добавил, что интернет — это то средство, которое делает как полезные, так и опасные вещи.
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний учащийся этого учебного заведения Владислав Росляков. После этого он покончил с собой.
По последним данным, всего погиб 21 человек, еще 73 пострадали.
Глава Крыма Сергей Аксенов 18 октября сообщил, что общая сумма выплат от правительства России семьям погибших и пострадавших в керченском колледже составит 60 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин связал трагедию в колледже с воздействием интернета и глобализации. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назвал причиной массового убийства в Керчи интернет.
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