Аксенов: Правительство РФ выделит 60 млн рублей на помощь семьям жертв и раненых в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов 18 октября сообщил, что общая сумма выплат от правительства России семьям погибших и пострадавших в керченском колледже составит 60 млн рублей

Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, семьи погибших в Керчи получат по 1 млн рублей. Пострадавшим в случае тяжкого и среднего вреда предусмотрены по 400 тыс. рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью заплатят по 200 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Также Аксенов добавил, что республика взяла на себя расходы по организации похорон.

Как ранее писали Юга.ру, 17 октября в Керчи студент политехнического колледжа устроил взрыв и стрельбу. СК установил личность подозреваемого, им оказался 18-летний Владислав Росляков. Его тело нашли в здании колледжа, он покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Среди погибших были жители Кубани.

В Крыму с 18 октября объявили трехдневный траур. В Краснодарском крае днем траура объявили 19 октября.