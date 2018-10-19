«Господи, что они пережили»: Кузнецова встретилась с пострадавшими в Керчи детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 18 октября встретилась с шестью детьми, которые пострадали в Керчи

Женщина рассказала на своей странице в фейсбуке, что врачи в больнице Симферополя уже больше суток без сна: они помогают пострадавшим и решают вопросы по маршрутизации больных.

«В Керченской больнице к нам обратилась бабушка с просьбой помочь ей вслед за внуком поехать в Краснодар, куда его транспортируют в связи с тяжелым состоянием. Мы связались с коллегами, и в ближайшее время все вопросы будут решены», — написала Кузнецова.

Сейчас в Симферопольской больнице находятся шесть детей, двое из них в реанимации.

«Господи, что они пережили... Задача — не только вылечить, задача — вернуть их в их жизнь», — рассказала женщина.

После встречи и общения с детьми Кузнецова встретилась руководителем института психиатрии имени Сербского Зурабом Кекелидзе.