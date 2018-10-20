Кадыров приехал домой к раскритиковавшему его ингушскому старейшине за извинениями

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в ингушское село Сурхахи, где встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, критиковавшим его на митинге против границы между республиками

«Ранее Мухажир Нальгиев в своих публичных выступлениях допустил неуважительные высказывания в мой адрес. Я предложил объяснить причины и основания таких действий, и почему он так говорил обо мне», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ингушские активисты пояснили РИА «Дербент», что на митинге Нальгиев жестко прокомментировал высказывания Кадырова, в которых он давал унизительную оценку мужественности ингушских мужчин, намекая на участников митинга: глава Чечни оценил лидеров протестов в Ингушетии как «кучку, которая называет себя предводителями». Отвечая на высказывания Кадырова, Нальгиев на митинге заявил примерно следующее: «Не сомневайся, что здесь есть мужчины, в мире хорошо знают, кто такие ингуши, так же как и мы знаем, кто ты есть». Также в своей речи старейшина назвал Кадырова пастухом.

Местные паблики сообщают, что в село Кадыров приехал в сопровождении кортежа из 50 автомобилей и вооруженной охраны. Однако к Нальгиеву отправился сам. Встреча прошла в мечети во дворе у старейшины. Туда подтянулись несколько сотен ингушей.

Со слов источников, при встрече с Кадыровым Нальгиев сказал, что не отказывается от своих слов на митинге, отметив, что приехавший гость перед этим первым позволил себе высказаться нелицеприятно в адрес ингушей. В ответ глава Чечни пояснил, что он не говорил про весь народ и не хотел оскорбить достоинство ингушских мужчин, а имел ввиду «кучку протестующих» из нескольких человек.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, а преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами», — пояснил Кадыров с своих соцсетях.