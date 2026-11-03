Краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup
Команда «Зацепи кофе» набрала 731 балл в финале соревнований. От первого места краснодарских бариста отделили 14 баллов
27 октября стали известны результаты финала чемпионата Russian Coffee Cup. Команда краснодарской сети кофеен «Зацепи кофе» набрала 731 балл и заняла третье место.
Первое место заняла Tasty Coffee из Ижевска с результатом 745 баллов, второе — московская команда Floo, набравшая 738 баллов.
Победители чемпионата получили в подарок поездку на международную кофейную выставку World of Coffee 2027, которая пройдет в Токио в конце апреля.
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В финале Russian Coffee Cup кофейни представляют команды из трех бариста. Участники готовят авторские напитки и соревнуются в миксологии.
«Зацепи кофе» прошла в финал после победы в южном отборочном этапе, который состоялся 25 апреля в Краснодаре. Тогда команда набрала 319 баллов. Второе место заняла ростовская Sample Coffee с результатом 312 баллов.
Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен. В городе работает 627 заведений.