Краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Михаил Ступин, ЮГА.ру
    © Михаил Ступин, ЮГА.ру

Команда «Зацепи кофе» набрала 731 балл в финале соревнований. От первого места краснодарских бариста отделили 14 баллов

27 октября стали известны результаты финала чемпионата Russian Coffee Cup. Команда краснодарской сети кофеен «Зацепи кофе» набрала 731 балл и заняла третье место.

Первое место заняла Tasty Coffee из Ижевска с результатом 745 баллов, второе — московская команда Floo, набравшая 738 баллов.

Победители чемпионата получили в подарок поездку на международную кофейную выставку World of Coffee 2027, которая пройдет в Токио в конце апреля.

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В финале Russian Coffee Cup кофейни представляют команды из трех бариста. Участники готовят авторские напитки и соревнуются в миксологии.

«Зацепи кофе» прошла в финал после победы в южном отборочном этапе, который состоялся 25 апреля в Краснодаре. Тогда команда набрала 319 баллов. Второе место заняла ростовская Sample Coffee с результатом 312 баллов.

Как писали Юга.ру, Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен. В городе работает 627 заведений.

Заведения Конкурсы Кофе Краснодар Общепит

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