Миллиарды ущерба и 13,5 тыс. погибших птиц: суд оценил последствия крушения нефтяных танкеров в Черном море

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Суд опубликовал расчет суммы иска из-за крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

29 октября Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал разбивку ущерба по иску Минприроды региона к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Основной объем финансовой ответственности — около 99,7% от всей суммы взыскания — составила компенсация за разрушение среды обитания краснокнижных животных и птиц.

По опубликованному решению суда, ущерб от разлива мазута распределился по трем направлениям:

  • Вред среде обитания редких видов — 34,12 млрд рублей.
    Загрязнению подверглось 89,16 га территории, из которых 65,01 га относится к ООПТ: природному парку «Анапская пересыпь», а также памятникам природы «Озеро Соленое», «Мыс Железный Рог» и «Мыс Панагия». В расчет вошел вред среде обитания 17 редких видов (15 видов птиц, западной разноцветной ящурки и сарматского полоза).
  • Гибель птиц — 93,64 млн рублей.
    Согласно официальным актам обследований, на побережье и в реабилитационных центрах зафиксирована гибель 13 524 птиц.
  • Вред почвам — 3,13 млн рублей.
    Мазутное загрязнение затронуло 1336 кв. метров почвы вдоль 1,4 км береговой линии памятника природы «Озеро Соленое».

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По данным Минприроды, гибель пернатых на побережье продолжается до сих пор. Из 13 524 погибших птиц:

  • 1022 особи (7,6%) принадлежали к девяти видам, занесенным в Красную книгу России (из них восемь видов — в Красной книге Краснодарского края);
  • 715 особей (5,3%) относились к охотничьим ресурсам (не менее 15 видов);
  • 11 787 особей (87,1%) составили другие виды (не менее 31 вида).

Наиболее тяжелые потери понесли популяции водоплавающих птиц: больших поганок (чомг) — 10 319 погибших особей, европейских чернозобых гагар — 952, лысух — 468, малых поганок — 442, серощеких поганок — 285, черношейных поганок — 243.

Помимо экологического ущерба, суд взыскал с владельцев танкеров (ООО «КамаТрансОйл», ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть») 30,725 млн рублей в качестве возмещения затрат бюджета на обследование акватории и подготовку проекта восстановления пляжей Анапы и Темрюкского района.

Суд признал доказанной вину судовладельцев, нарушивших сезонные ограничения на навигацию. Попытки ответчиков сослаться на шторм и действия «Роснефтефлота» и оператора ЕСУДС отклонены. Решение в законную силу пока не вступило.

Как писали Юга.ру, с августа спутники фиксируют загрязнение в Керченском проливе на месте затонувших танкеров.

Анапа Деньги Животные Нефть птицы Разлив нефти Суд Черное море Экология

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