Миллиарды ущерба и 13,5 тыс. погибших птиц: суд оценил последствия крушения нефтяных танкеров в Черном море

29 октября Арбитражный суд Краснодарского края опубликовал разбивку ущерба по иску Минприроды региона к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Основной объем финансовой ответственности — около 99,7% от всей суммы взыскания — составила компенсация за разрушение среды обитания краснокнижных животных и птиц. По опубликованному решению суда, ущерб от разлива мазута распределился по трем направлениям:

По данным Минприроды, гибель пернатых на побережье продолжается до сих пор. Из 13 524 погибших птиц:

1022 особи (7,6%) принадлежали к девяти видам, занесенным в Красную книгу России (из них восемь видов — в Красной книге Краснодарского края);

715 особей (5,3%) относились к охотничьим ресурсам (не менее 15 видов);

11 787 особей (87,1%) составили другие виды (не менее 31 вида).

Наиболее тяжелые потери понесли популяции водоплавающих птиц: больших поганок (чомг) — 10 319 погибших особей, европейских чернозобых гагар — 952, лысух — 468, малых поганок — 442, серощеких поганок — 285, черношейных поганок — 243.



Помимо экологического ущерба, суд взыскал с владельцев танкеров (ООО «КамаТрансОйл», ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть») 30,725 млн рублей в качестве возмещения затрат бюджета на обследование акватории и подготовку проекта восстановления пляжей Анапы и Темрюкского района.



Суд признал доказанной вину судовладельцев, нарушивших сезонные ограничения на навигацию. Попытки ответчиков сослаться на шторм и действия «Роснефтефлота» и оператора ЕСУДС отклонены. Решение в законную силу пока не вступило.