Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы Сочи — Тель-Авив до октября 2027 года

Red Wings начала продавать билеты в Израиль из Сочи на весну, лето и осень 2027 года

3 ноября авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на рейсы из Сочи в Тель-Авив (Израиль), которые запланированы на период с 28 марта по 24 октября 2027 года.

Из Сочи самолеты будут летать по субботам, понедельникам и средам, а с июня в расписании появится еще один рейс — по четвергам. Выполнять перелеты планируют на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Стоимость билетов в экономклассе начинается с 8,4 тыс. рублей.