Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы Сочи — Тель-Авив до октября 2027 года

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Red Wings начала продавать билеты в Израиль из Сочи на весну, лето и осень 2027 года

3 ноября авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на рейсы из Сочи в Тель-Авив (Израиль), которые запланированы на период с 28 марта по 24 октября 2027 года. 

Из Сочи самолеты будут летать по субботам, понедельникам и средам, а с июня в расписании появится еще один рейс — по четвергам. Выполнять перелеты планируют на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Стоимость билетов в экономклассе начинается с 8,4 тыс. рублей.

Аэропорт Краснодара перешел на зимнее расписание:

Обратные рейсы из Тель-Авива также будут выполняться по субботам, понедельникам и средам. С июня к ним добавятся рейсы по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается с 10,3 тыс. рублей.

Отметим, что направление Сочи — Тель-Авив для Red Wings не новое: первый рейс по нему состоялся в апреле 2026 года.

Как писали Юга.ру, с 25 октября «Аэрофлот» запустил новые рейсы из аэропортов Кубани.

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