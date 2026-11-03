Дагестанец подделал водительские права с помощью ИИ, пленки и зажигалки

Дагестан

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Дагестане мужчина изготовил поддельное водительское удостоверение с помощью нейросети

3 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что житель Дагестана подделал водительское удостоверение, используя искусственный интеллект ChatGPT. 

В январе 2026 года мужчина скачал из интернета шаблон водительских прав, с помощью нейросети вписал в документ свои данные и вымышленный номер. Затем он распечатал удостоверение на цветном принтере и заламинировал его с помощью прозрачной пленки и зажигалки.

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Позднее подделку обнаружили сотрудники ДПС. Оказалось, что в базе ГИБДД номер, указанный в удостоверении дагестанца, принадлежал другому водителю.

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы. Кроме того, дагестанцу запретили выезжать за пределы муниципалитета без разрешения и обязали его раз в месяц отмечаться в инспекции. 

Как писали Юга.ру, в апреле стало известно, что власти Ростова-на-Дону будут использовать ИИ для ремонта дорожных ям.

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