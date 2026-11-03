Дагестанец подделал водительские права с помощью ИИ, пленки и зажигалки

В Дагестане мужчина изготовил поддельное водительское удостоверение с помощью нейросети

3 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что житель Дагестана подделал водительское удостоверение, используя искусственный интеллект ChatGPT. В январе 2026 года мужчина скачал из интернета шаблон водительских прав, с помощью нейросети вписал в документ свои данные и вымышленный номер. Затем он распечатал удостоверение на цветном принтере и заламинировал его с помощью прозрачной пленки и зажигалки.

Позднее подделку обнаружили сотрудники ДПС. Оказалось, что в базе ГИБДД номер, указанный в удостоверении дагестанца, принадлежал другому водителю. Мужчина признал вину. Суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы. Кроме того, дагестанцу запретили выезжать за пределы муниципалитета без разрешения и обязали его раз в месяц отмечаться в инспекции.