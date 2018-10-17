Студентов политеха в Керчи переведут в другие учебные заведения

Министерство просвещения РФ переведет студентов Керченского политехнического колледжа, где произошла стрельба и взрыв, в другие учебные заведения

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

«Образовательный процесс не пострадает. Мы переведем всех из пострадавшего колледжа в соответствующие близлежащие заведения», — цитирует Емельянова ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте и сообщил, что бомба взорвалась в столовой колледжа. Позже уголовное дело переквалифицировали на убийство двух или более лиц.

Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса учебного заведения. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.