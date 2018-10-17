Кадыров прокомментировал теракт в Керчи

Чечня, Крым

Распечатать

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 октября прокомментировал теракт в коллежде в Керчи

«Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и жестоко наказаны в соответствии с законом», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

Читайте также:

Глава республики пожелал раненым скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования родным, близким погибших и главе Крыма Сергею Аксенову.

Кроме того, Кадыров заявил, что руководство и население Крыма может рассчитывать на помощь и поддержку Чечни.

«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только каленым железом можно выжигать это зло», — заключил глава республики.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек. Еще около 50 человек получили травмы. После взрыва в городе запустили горячую линию.

Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Правоохранительные органы подозревают, что взрыв устроил студент колледжа.

Крым Рамзан Кадыров Теракт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кокорин признал, что оскорблял Дениса Пака по национальному признаку
В Сочи задержали вице-мэра и бывшего замглавы города — «Коммерсантъ»
Появилось видео взрывов и стрельбы в колледже в Керчи
Директор музея им. Коваленко Юлия Бондаренко покинула свой пост
Появилось видео с пьяным дебоширом, которого сняли с рейса Сочи — Москва
В здании колледжа в Керчи нашли бомбу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале