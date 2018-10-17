Кадыров прокомментировал теракт в Керчи
Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 октября прокомментировал теракт в коллежде в Керчи
«Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и жестоко наказаны в соответствии с законом», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.
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Глава республики пожелал раненым скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования родным, близким погибших и главе Крыма Сергею Аксенову.
Кроме того, Кадыров заявил, что руководство и население Крыма может рассчитывать на помощь и поддержку Чечни.
«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только каленым железом можно выжигать это зло», — заключил глава республики.
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Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек. Еще около 50 человек получили травмы. После взрыва в городе запустили горячую линию.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Правоохранительные органы подозревают, что взрыв устроил студент колледжа.
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