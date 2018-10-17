Кадыров прокомментировал теракт в Керчи

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 октября прокомментировал теракт в коллежде в Керчи

«Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и жестоко наказаны в соответствии с законом», — сообщил Кадыров в своем телеграм-канале .

Глава республики пожелал раненым скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования родным, близким погибших и главе Крыма Сергею Аксенову.

Кроме того, Кадыров заявил, что руководство и население Крыма может рассчитывать на помощь и поддержку Чечни.

«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только каленым железом можно выжигать это зло», — заключил глава республики.