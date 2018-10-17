Mash показал фотографию подозреваемого в теракте в Керчи

Правоохранительные органы подозревают, что взрыв в Керчи устроил студент колледжа

Ученики колледжа дали показания о том, что незадолго до взрыва один из студентов оставил рюкзак в столовой. Этот парень ранее рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами, пишет РБК со ссылкой на источник в МВД.

Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию предполагаемого организатора взрыва. Кадр сделан на территории колледжа перед терактом.

По данным телеграм-канала «112», подозреваемый — 18-летний Владислав Росляков, который поступил в учебное заведение в 2015 году.