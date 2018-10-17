Mash показал фотографию подозреваемого в теракте в Керчи
Правоохранительные органы подозревают, что взрыв в Керчи устроил студент колледжа
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Ученики колледжа дали показания о том, что незадолго до взрыва один из студентов оставил рюкзак в столовой. Этот парень ранее рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами, пишет РБК со ссылкой на источник в МВД.
Телеграм-канал Mash опубликовал фотографию предполагаемого организатора взрыва. Кадр сделан на территории колледжа перед терактом.
По данным телеграм-канала «112», подозреваемый — 18-летний Владислав Росляков, который поступил в учебное заведение в 2015 году.
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, которому предшествовала стрельба. Погибли 18 человек, большинство из них подростки. Пострадали около 50 человек.
Установлено, что бомба взорвалась в столовой на первом этаже здания. СК возбудил уголовное дело о теракте.
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