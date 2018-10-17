Директор керченского колледжа: «Трупов полно. Настоящий теракт. Взорвали всё»

Появилось видео, на котором директор колледжа в Керчи Ольга Гребенникова рассказывает о теракте

Сайт Kerch.com.ru опубликовал видео телефонного разговора директора керченского колледжа Ольги Гребенниковой с главой минобразования Крыма Натальей Гончаровой.

«Слушайте, мы открыли мероприятие. На 11:00 поехала в БТИ подписывать договор с детьми по практике. Наверное, я бы сейчас была трупом...Трупов полно, настоящий теракт. Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали. Не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — рассказала Гребенникова.