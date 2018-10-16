Александр Емельяненко посоветовал Мамаеву и Кокорину слепить мяч из хлеба
Российский боец Александр Емельяненко, представитель грозненского «Ахмата» дал советы полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину, которые находятся в СИЗО
Боец смешанных единоборств, который несколько лет назад отбывал наказание в колонии, дал комментарий изданию Sport24, в котором рекомендовал футболистам исправляться, не повторять ошибок, делать выводы и читать больше книг.
«А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», — посоветовал Емельяненко.
Боец выразил мнение, что в «Бутырке» созданы все условия для простой спокойной жизни и переосмысления.
«В СИЗО есть все, что дозволено российским законодательством: все условия, все благополучия. Никаких ужасов нет», — цитирует спортсмена Sport24.
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Напомним, в мае 2015 года суд приговорил Александра Емельяненко к 4,5 годам колонии за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. В ноябре 2016 года бойца досрочно выпустили, заменив заключение исправительными работами.
В октябре 2017 года Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат».
Как сообщали Юга.ру, 11 октября суд на два месяца арестовал Павла Мамаева и Александра Кокорина. Футболисты стали фигурантами дела о двух драках утром 8 октября, в которых пострадали водитель ведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга.
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