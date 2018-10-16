Александр Емельяненко посоветовал Мамаеву и Кокорину слепить мяч из хлеба

Российский боец Александр Емельяненко, представитель грозненского «Ахмата» дал советы полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину, которые находятся в СИЗО

Боец смешанных единоборств, который несколько лет назад отбывал наказание в колонии, дал комментарий изданию Sport24, в котором рекомендовал футболистам исправляться, не повторять ошибок, делать выводы и читать больше книг. «А если им нужен будет мячик, они могут слепить его из хлеба, связать в несколько носков, завязать на узел, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой отрабатывать удары», — посоветовал Емельяненко.

Боец выразил мнение, что в «Бутырке» созданы все условия для простой спокойной жизни и переосмысления. «В СИЗО есть все, что дозволено российским законодательством: все условия, все благополучия. Никаких ужасов нет», — цитирует спортсмена Sport24.