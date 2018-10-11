Адвокат члена банды Цапка отказался защищать Мамаева и Кокорина

Краснодарский край, Вся Россия

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Адвокат Умалат Сайгитов отказался представлять интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, устроивших две драки в Москве

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В адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», в котором работает Сайгитов, «Известиям» сообщили, что юрист больше не участвует в деле футболистов, не уточнив причин.

Умалат Сайгитов рассказал телеканалу «360», что решил выйти из дела, потому что им уже занимаются слишком много адвокатов.

«У семи нянек дитя без глазу, у каждого адвоката свой угол видения. Чтобы не было войны, так сказать», — пояснил адвокат.

Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга. Расследованием занимается главное следственное управление УМВД Москвы.

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Умалат Сайгитов — выпускник «Правовой школы "Агора"», он защищал в суде члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, которого в итоге приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 

10 октября стало известно, что Сайгитов представляет интересы Мамаева и Кокорина. Он заявил, что его подзащитные раскаиваются и собираются извиниться, однако этого до сих пор не произошло. Позже юрист высказывал неуверенность в том, что он останется в составе защиты футболистов.

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11 октября от лица Александра Кокорина выступал адвокат Олег Попов, который заявил, что его подзащитный участвовал только в драке с Денисом Паком, при этом чиновник сам спровоцировал конфликт.

О новом представителе Павла Мамаева ничего не известно.

Павел Мамаев Суд Юриспруденция

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