Адвокат члена банды Цапка отказался защищать Мамаева и Кокорина

Адвокат Умалат Сайгитов отказался представлять интересы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, устроивших две драки в Москве

В адвокатском бюро «Мусаев и партнеры», в котором работает Сайгитов, «Известиям» сообщили, что юрист больше не участвует в деле футболистов, не уточнив причин.

Умалат Сайгитов рассказал телеканалу «360», что решил выйти из дела, потому что им уже занимаются слишком много адвокатов.

«У семи нянек дитя без глазу, у каждого адвоката свой угол видения. Чтобы не было войны, так сказать», — пояснил адвокат.

Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала и чиновника Минпромторга. Расследованием занимается главное следственное управление УМВД Москвы.