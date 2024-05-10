11 мая в амфитеатре парка «Краснодар» покажут футбол

Прямую трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар» можно будет посмотреть 11 мая в амфитеатре парка «Краснодар»

За три тура до конца чемпионата России «Краснодар» отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко. «Спартак» занимает 5-е место, но тоже сохраняет теоретические шансы на золотые медали — правда, москвичам для итогового триумфа надо отыграть у лидера целых 8 очков.

Трансляция запланирована одна — футбольный матч, в котором московский «Спартак» примет ФК «Краснодар». Начало игры намечено на 16:30. Вход в амфитеатр бесплатный.

Ранее на примерно это же время в амфитеатре парка «Краснодар» было заявлено другое мероприятие — 11 мая в 16:00 здесь назначена первая встреча проекта «Летнее чтение» с исполнением пьесы «Вишневый сад» по ролям.

Как пояснила Югам основательница проекта «Летнее чтение» Елизавета Фоменко, их мероприятие никуда не переносится, а состоится по изначально заявленному плану.

«Амфитеатр мы выбрали, как точку сбора, которую все смогут найти. А дальше мы отойдем в более тихое место, которое подобрали заранее. Просто удобнее объявить амфитеатр, чтобы никто не запутался», рассказала Елизавета.

Отметим, что 11 мая большое спортивное событие состоится непосредственно в Краснодаре — баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проведет в «Баскет-Холле» третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. На данный момент счет в серии до четырех побед равный — 1-1. Начало матча в 14:00.

А 12 мая в амфитеатре парка «Краснодар» покажут две диснеевские полнометражки и одну из лучших немых комедий Чаплина.